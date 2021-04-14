https://ria.ru/20210414/pozhar-1728179534.html

В Воронежской области ликвидировали пожар, где сгорели 12 домов

В Воронежской области ликвидировали пожар, где сгорели 12 домов

Пожарные ликвидировали ландшафтный пожар у села Мечетка Бобровского района Воронежской области, где сгорели 12 домов, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T08:54

2021-04-14T08:54

2021-04-14T08:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

бобровский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали ландшафтный пожар у села Мечетка Бобровского района Воронежской области, где сгорели 12 домов, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.Во вторник в селе Мечетка Бобровского района огонь охватил 12 строений, из них восемь жилых. Эвакуация жителей не проводилась, погибших и пострадавших не было. В 19.29 мск пожар был локализован.В селе Мечетка 774 дома, по данным правительства региона, в них проживают 868 человек, в том числе 100 детей.На базе Дома культуры села Мечетка организован пункт временного размещения для жителей, чьи дома сгорели.

https://ria.ru/20210413/patsient-1728105528.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/pozhar-1728067111.html

воронежская область

бобровский район

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, бобровский район, происшествия