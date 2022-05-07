В Омской области сгорели более 200 жилых домов
В Омской области 6 мая сгорели более 200 жилых домов
Пожар в Называевске Омской области
ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Крупные пожары, которые произошли 6 мая в Омской области, уничтожили более 200 жилых домов, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Распространению огня способствовал шквалистый ветер, из-за которого пожары долго не могли локализовать. За минувшие сутки спасатели выезжали на возгорания 250 раз, в том числе и на 8 крупных пожаров.
"В Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнем уничтожены более 200 жилых домов", - рассказали в пресс-службе.
Масштабные пожары произошли в деревне Верблюжье Саргатского района, городе Называевске, поселке Новоалександровка в Советском округе города Омска, селе Азово Азовского района, деревне Барсуковка Любинского района, и три в Омском районе: в деревне Петровка, садоводстве "Радист-1" в поселке Ростовка и селе Богословка. Шесть из них полностью ликвидированы, а в Называевске и Петровке ликвидировано открытое горение, ведутся работы по ликвидации последствий пожара. Сильнее всего пострадал Называевск, где уничтожено 88 домов и погибли два человека.
В тушении этих пожаров было задействовано 535 человек и 134 единицы техники. Губернатор Омской области Александр Бурков ввел на территории региона режим ЧС.