https://ria.ru/20220507/pozhar-1787379819.html

В Омской области сгорели более 200 жилых домов

В Омской области сгорели более 200 жилых домов - РИА Новости, 07.05.2022

В Омской области сгорели более 200 жилых домов

Крупные пожары, которые произошли 6 мая в Омской области, уничтожили более 200 жилых домов, сообщили в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:03

2022-05-07T13:03

2022-05-07T13:03

происшествия

александр бурков

омская область

называевск

омск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787372977_0:63:3529:2048_1920x0_80_0_0_292edc95ea2120f692d39a9f384c8625.jpg

ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Крупные пожары, которые произошли 6 мая в Омской области, уничтожили более 200 жилых домов, сообщили в пресс-службе областного УМВД.Распространению огня способствовал шквалистый ветер, из-за которого пожары долго не могли локализовать. За минувшие сутки спасатели выезжали на возгорания 250 раз, в том числе и на 8 крупных пожаров."В Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнем уничтожены более 200 жилых домов", - рассказали в пресс-службе.Масштабные пожары произошли в деревне Верблюжье Саргатского района, городе Называевске, поселке Новоалександровка в Советском округе города Омска, селе Азово Азовского района, деревне Барсуковка Любинского района, и три в Омском районе: в деревне Петровка, садоводстве "Радист-1" в поселке Ростовка и селе Богословка. Шесть из них полностью ликвидированы, а в Называевске и Петровке ликвидировано открытое горение, ведутся работы по ликвидации последствий пожара. Сильнее всего пострадал Называевск, где уничтожено 88 домов и погибли два человека.В тушении этих пожаров было задействовано 535 человек и 134 единицы техники. Губернатор Омской области Александр Бурков ввел на территории региона режим ЧС.

https://ria.ru/20220506/pozhar-1787329740.html

омская область

называевск

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, александр бурков, омская область, называевск, омск