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В Омской области сгорели более 200 жилых домов - РИА Новости, 07.05.2022
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В Омской области сгорели более 200 жилых домов
В Омской области сгорели более 200 жилых домов - РИА Новости, 07.05.2022
В Омской области сгорели более 200 жилых домов
Крупные пожары, которые произошли 6 мая в Омской области, уничтожили более 200 жилых домов, сообщили в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:03
2022-05-07T13:03
происшествия
александр бурков
омская область
называевск
омск
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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Крупные пожары, которые произошли 6 мая в Омской области, уничтожили более 200 жилых домов, сообщили в пресс-службе областного УМВД.Распространению огня способствовал шквалистый ветер, из-за которого пожары долго не могли локализовать. За минувшие сутки спасатели выезжали на возгорания 250 раз, в том числе и на 8 крупных пожаров."В Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнем уничтожены более 200 жилых домов", - рассказали в пресс-службе.Масштабные пожары произошли в деревне Верблюжье Саргатского района, городе Называевске, поселке Новоалександровка в Советском округе города Омска, селе Азово Азовского района, деревне Барсуковка Любинского района, и три в Омском районе: в деревне Петровка, садоводстве "Радист-1" в поселке Ростовка и селе Богословка. Шесть из них полностью ликвидированы, а в Называевске и Петровке ликвидировано открытое горение, ведутся работы по ликвидации последствий пожара. Сильнее всего пострадал Называевск, где уничтожено 88 домов и погибли два человека.В тушении этих пожаров было задействовано 535 человек и 134 единицы техники. Губернатор Омской области Александр Бурков ввел на территории региона режим ЧС.
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происшествия, александр бурков, омская область, называевск, омск
13:03 07.05.2022
 
В Омской области сгорели более 200 жилых домов

В Омской области 6 мая сгорели более 200 жилых домов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожар в Называевске Омской области
Пожар в Называевске Омской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожар в Называевске Омской области
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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Крупные пожары, которые произошли 6 мая в Омской области, уничтожили более 200 жилых домов, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Распространению огня способствовал шквалистый ветер, из-за которого пожары долго не могли локализовать. За минувшие сутки спасатели выезжали на возгорания 250 раз, в том числе и на 8 крупных пожаров.
"В Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнем уничтожены более 200 жилых домов", - рассказали в пресс-службе.
Масштабные пожары произошли в деревне Верблюжье Саргатского района, городе Называевске, поселке Новоалександровка в Советском округе города Омска, селе Азово Азовского района, деревне Барсуковка Любинского района, и три в Омском районе: в деревне Петровка, садоводстве "Радист-1" в поселке Ростовка и селе Богословка. Шесть из них полностью ликвидированы, а в Называевске и Петровке ликвидировано открытое горение, ведутся работы по ликвидации последствий пожара. Сильнее всего пострадал Называевск, где уничтожено 88 домов и погибли два человека.
В тушении этих пожаров было задействовано 535 человек и 134 единицы техники. Губернатор Омской области Александр Бурков ввел на территории региона режим ЧС.
Крупный пожар в пригороде Абакана в районе горы Самохвал - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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ПроисшествияАлександр БурковОмская областьНазываевскОмск
 
 
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