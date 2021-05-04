https://ria.ru/20210504/pozhar-1731118289.html

В Самарской области загорелись десять дач

В Самарской области загорелись десять дач

Десять дачных строений и сухая трава горят в Самарской области на площади в два гектара, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:14

2021-05-04T17:14

2021-05-04T17:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волжский район

самарская область

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Десять дачных строений и сухая трава горят в Самарской области на площади в два гектара, сообщает пресс-служба МЧС РФ.По данным пресс-службы, сообщение о пожаре в садово-дачном товариществе "Металлист" Волжского района Самарской области поступило в 15.17."На месте пожара происходит горение 10 дачных строений и сухой травы на общей площади 2 гектара. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.Добавляется, что в ликвидации пожара задействованы 107 человек, 27 единиц техники, привлечен пожарный поезд.

https://ria.ru/20210504/pozhar-1731082346.html

волжский район

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский район, самарская область, происшествия