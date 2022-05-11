https://ria.ru/20220511/pozhary-1787870024.html

В Свердловской области назвали причину крупного пожара в поселке Безречный

В Свердловской области назвали причину крупного пожара в поселке Безречный - РИА Новости, 11.05.2022

В Свердловской области назвали причину крупного пожара в поселке Безречный

Пожар в поселке Безречный Свердловской области, в результате которого сгорели 14 строений, произошел по вине людей, сжигавших мусор, заявил мэр города... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:05

2022-05-11T12:05

2022-05-11T12:49

происшествия

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пожар в поселке Безречный Свердловской области, в результате которого сгорели 14 строений, произошел по вине людей, сжигавших мусор, заявил мэр города Березовский Евгений Писцов.Поселок Безречный относится к Березовскому городскому округу. Во вторник ГУМЧС РФ по региону сообщало, что в поселке загорелись 14 строений. Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров."Благодаря отдельным особо "одаренным" жителям поселка Безречный, сжигавшим в частном секторе мусор, возникший, казалось бы, небольшой пожар порывистым ветром унесло в лес. Весь день около пятидесяти пожарных и добровольцев сдерживали натиск огня, не позволяя ему зайти обратно в населенный пункт… Несмотря на созданную мощную группировку численностью до 140 человек стихия на пару часов оказалась сильнее. Этого оказалось достаточным, чтобы уничтожить в общей сложности 14 строений в поселке, из них семь домов", - написал мэр в своем аккаунте "ВКонтакте".По его словам, ночью в Безречном и окрестностях дежурили около 90 пожарных и добровольцев, чтобы обеспечить безопасность населенных пунктов Безречный и Лубяной, а также нескольких коллективных садов. Писцов также отметил, что собственникам, чье имущество пострадало от пожара, необходимо обратиться в администрацию Березовского городского округа для рассмотрения вопроса о компенсации ущерба.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787744446.html

россия

свердловская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, свердловская область