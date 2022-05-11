12:05 11.05.2022 (обновлено: 12:49 11.05.2022)
В Свердловской области назвали причину крупного пожара в поселке Безречный
Мэр Березовского Писцов: крупный пожар в поселке Безречный начался из-за сжигания мусора
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области.Пожар в поселке Безречный Свердловской области
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области.
Пожар в поселке Безречный Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пожар в поселке Безречный Свердловской области, в результате которого сгорели 14 строений, произошел по вине людей, сжигавших мусор, заявил мэр города Березовский Евгений Писцов.
Поселок Безречный относится к Березовскому городскому округу. Во вторник ГУМЧС РФ по региону сообщало, что в поселке загорелись 14 строений. Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.
"Благодаря отдельным особо "одаренным" жителям поселка Безречный, сжигавшим в частном секторе мусор, возникший, казалось бы, небольшой пожар порывистым ветром унесло в лес. Весь день около пятидесяти пожарных и добровольцев сдерживали натиск огня, не позволяя ему зайти обратно в населенный пункт… Несмотря на созданную мощную группировку численностью до 140 человек стихия на пару часов оказалась сильнее. Этого оказалось достаточным, чтобы уничтожить в общей сложности 14 строений в поселке, из них семь домов", - написал мэр в своем аккаунте "ВКонтакте".
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области. Пожар в поселке Безречный Свердловской области
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области.
Пожар в поселке Безречный Свердловской области
По его словам, ночью в Безречном и окрестностях дежурили около 90 пожарных и добровольцев, чтобы обеспечить безопасность населенных пунктов Безречный и Лубяной, а также нескольких коллективных садов. Писцов также отметил, что собственникам, чье имущество пострадало от пожара, необходимо обратиться в администрацию Березовского городского округа для рассмотрения вопроса о компенсации ущерба.
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