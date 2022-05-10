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Несколько частных домов загорелись в поселке в Свердловской области

Несколько частных домов загорелись в поселке в Свердловской области - РИА Новости, 10.05.2022

Несколько частных домов загорелись в поселке в Свердловской области

Частные дома горят в посёлке Безречный в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:01

2022-05-10T13:01

2022-05-10T17:44

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Частные дома горят в посёлке Безречный в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону."Днём 10 мая поступила информация о пожаре в Березовском городском округе, поселок Безречный. По оперативной информации, горят шесть частных домов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра", - говорится в сообщении.По уточненной информации, горела сухая растительность и 14 построек."Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. Для координации действий сил и средств на месте пожара развёрнут штаб пожаротушения. Для подачи воды к очагам пожара проложены шесть магистральных линий", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС.Для руководства тушением пожара на место прибыл начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев."Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. К тушению привлечены 12 единиц техники и 48 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало", - отмечается в сообщении.В 17.00 (15.00 мск) появилось сообщение о локализации пожара на площади 500 квадратных метров.

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)