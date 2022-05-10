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Несколько частных домов загорелись в поселке в Свердловской области - РИА Новости, 10.05.2022
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Несколько частных домов загорелись в поселке в Свердловской области
Несколько частных домов загорелись в поселке в Свердловской области - РИА Новости, 10.05.2022
Несколько частных домов загорелись в поселке в Свердловской области
Частные дома горят в посёлке Безречный в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:01
2022-05-10T17:44
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Частные дома горят в посёлке Безречный в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону."Днём 10 мая поступила информация о пожаре в Березовском городском округе, поселок Безречный. По оперативной информации, горят шесть частных домов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра", - говорится в сообщении.По уточненной информации, горела сухая растительность и 14 построек."Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. Для координации действий сил и средств на месте пожара развёрнут штаб пожаротушения. Для подачи воды к очагам пожара проложены шесть магистральных линий", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС.Для руководства тушением пожара на место прибыл начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев."Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. К тушению привлечены 12 единиц техники и 48 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало", - отмечается в сообщении.В 17.00 (15.00 мск) появилось сообщение о локализации пожара на площади 500 квадратных метров.
свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:01 10.05.2022 (обновлено: 17:44 10.05.2022)
 
Несколько частных домов загорелись в поселке в Свердловской области

В поселке Безречный в Свердловской области загорелись 14 построек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Частные дома горят в посёлке Безречный в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.
"Днём 10 мая поступила информация о пожаре в Березовском городском округе, поселок Безречный. По оперативной информации, горят шесть частных домов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, горела сухая растительность и 14 построек.
"Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. Для координации действий сил и средств на месте пожара развёрнут штаб пожаротушения. Для подачи воды к очагам пожара проложены шесть магистральных линий", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС.
Для руководства тушением пожара на место прибыл начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.
"Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. К тушению привлечены 12 единиц техники и 48 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало", - отмечается в сообщении.
В 17.00 (15.00 мск) появилось сообщение о локализации пожара на площади 500 квадратных метров.
 
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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