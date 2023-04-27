https://ria.ru/20230427/pozhar-1868151436.html

В Курганской области эвакуируют жителей станицы из-за ландшафтного пожара

В Курганской области эвакуируют жителей станицы из-за ландшафтного пожара - РИА Новости, 27.04.2023

В Курганской области эвакуируют жителей станицы из-за ландшафтного пожара

Эвакуация людей проводится из населенного пункта Логоушка в Курганской области, где в результате крупного ландшафтного пожара вспыхнули пять строений,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:49

2023-04-27T14:49

2023-04-27T15:19

происшествия

курган

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Эвакуация людей проводится из населенного пункта Логоушка в Курганской области, где в результате крупного ландшафтного пожара вспыхнули пять строений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании пяти строений на площади 300 квадратных метров от ландшафтного пожара на 8 гектарах в станице Логоушка Кетовского района. Он отметил, что ситуацию осложняет жаркая и сухая погода с порывами ветра более 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20230408/pozhar-1863910078.html

курган

курганская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области 2023-04-27T14:49 true PT0M46S

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Ольга Фомченкова

происшествия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)