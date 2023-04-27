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В Курганской области эвакуируют жителей станицы из-за ландшафтного пожара - РИА Новости, 27.04.2023
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14:49 27.04.2023 (обновлено: 15:19 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/pozhar-1868151436.html
В Курганской области эвакуируют жителей станицы из-за ландшафтного пожара
В Курганской области эвакуируют жителей станицы из-за ландшафтного пожара - РИА Новости, 27.04.2023
В Курганской области эвакуируют жителей станицы из-за ландшафтного пожара
Эвакуация людей проводится из населенного пункта Логоушка в Курганской области, где в результате крупного ландшафтного пожара вспыхнули пять строений,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:49
2023-04-27T15:19
происшествия
курган
курганская область
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Эвакуация людей проводится из населенного пункта Логоушка в Курганской области, где в результате крупного ландшафтного пожара вспыхнули пять строений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании пяти строений на площади 300 квадратных метров от ландшафтного пожара на 8 гектарах в станице Логоушка Кетовского района. Он отметил, что ситуацию осложняет жаркая и сухая погода с порывами ветра более 20 метров в секунду.
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курган
курганская область
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
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происшествия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курган, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курганской области эвакуируют жителей станицы из-за ландшафтного пожара

Жителей станицы Логовушка в Курганской области эвакуируют из-за крупного природного пожара

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Эвакуация людей проводится из населенного пункта Логоушка в Курганской области, где в результате крупного ландшафтного пожара вспыхнули пять строений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании пяти строений на площади 300 квадратных метров от ландшафтного пожара на 8 гектарах в станице Логоушка Кетовского района.
«

"Из населённого пункта Логоушка проводится эвакуация населения в пункты временного размещения", - сказал собеседник агентства, добавив, что для тушения пожара приведен в готовность вертолет Ми-8.

Он отметил, что ситуацию осложняет жаркая и сухая погода с порывами ветра более 20 метров в секунду.
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ПроисшествияКурганКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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