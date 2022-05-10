https://ria.ru/20220510/pozhary-1787783833.html

Пострадавшие от пожаров в Иркутской области получили денежную компенсацию

Пострадавшие от пожаров в Иркутской области получили денежную компенсацию - РИА Новости, 10.05.2022

Пострадавшие от пожаров в Иркутской области получили денежную компенсацию

Пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области выплатили денежную компенсацию за потерю имущества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T19:02

2022-05-10T19:02

2022-05-10T19:02

иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

россия

пожары

происшествия

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ИРКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области выплатили денежную компенсацию за потерю имущества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.На совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин с членами правительства страны, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ситуации с ликвидацией последствий пожаров в двух населенных пунктах региона - селе Половино-Черемхово Тайшетского района и дачном поселке Моргудон Братского района.Седьмого мая в Половино-Черемхово сгорели 8 домов, 2 из которых – нежилые, и малокомплектная школа, где учились 82 человека. В результате еще одного крупного пожара в садоводстве Братска погибли 2 человека, сгорели 35 садовых домов. Причиной обоих пожаров стало воспламенение сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнем. Возбуждены два уголовных дела.Он также добавил, что семьям погибших до 13 мая будет выплачено по 1 миллиону рублей.Дети из Половино-Черемхово с 11 мая продолжат обучение в школах соседнего рабочего посёлка Юрты, который расположен в 4 километрах. Организован подвоз школьным автобусом, питание. В 2023 году при содействии Минпросвещения России планируется капитально отремонтировать в Юрте обе школы.На территории региона 7 мая введен режим ЧС, в том числе с временным запретом посещения лесов, охоты и рыбалки. В настоящий момент угрозы населенным пунктам и жизни людей от лесных пожаров в Иркутской области нет.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787746471.html

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787741055.html

иркутская область

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

игорь кобзев, иркутская область, россия, пожары, происшествия