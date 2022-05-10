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Пострадавшие от пожаров в Иркутской области получили денежную компенсацию - РИА Новости, 10.05.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787783833.html
Пострадавшие от пожаров в Иркутской области получили денежную компенсацию
Пострадавшие от пожаров в Иркутской области получили денежную компенсацию - РИА Новости, 10.05.2022
Пострадавшие от пожаров в Иркутской области получили денежную компенсацию
Пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области выплатили денежную компенсацию за потерю имущества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T19:02
2022-05-10T19:02
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
россия
пожары
происшествия
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ИРКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области выплатили денежную компенсацию за потерю имущества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.На совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин с членами правительства страны, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ситуации с ликвидацией последствий пожаров в двух населенных пунктах региона - селе Половино-Черемхово Тайшетского района и дачном поселке Моргудон Братского района.Седьмого мая в Половино-Черемхово сгорели 8 домов, 2 из которых – нежилые, и малокомплектная школа, где учились 82 человека. В результате еще одного крупного пожара в садоводстве Братска погибли 2 человека, сгорели 35 садовых домов. Причиной обоих пожаров стало воспламенение сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнем. Возбуждены два уголовных дела.Он также добавил, что семьям погибших до 13 мая будет выплачено по 1 миллиону рублей.Дети из Половино-Черемхово с 11 мая продолжат обучение в школах соседнего рабочего посёлка Юрты, который расположен в 4 километрах. Организован подвоз школьным автобусом, питание. В 2023 году при содействии Минпросвещения России планируется капитально отремонтировать в Юрте обе школы.На территории региона 7 мая введен режим ЧС, в том числе с временным запретом посещения лесов, охоты и рыбалки. В настоящий момент угрозы населенным пунктам и жизни людей от лесных пожаров в Иркутской области нет.
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игорь кобзев, иркутская область, россия, пожары, происшествия
19:02 10.05.2022
 
Пострадавшие от пожаров в Иркутской области получили денежную компенсацию

Пострадавшие от пожаров в Иркутской области получили денежную компенсацию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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ИРКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области выплатили денежную компенсацию за потерю имущества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
На совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин с членами правительства страны, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ситуации с ликвидацией последствий пожаров в двух населенных пунктах региона - селе Половино-Черемхово Тайшетского района и дачном поселке Моргудон Братского района.
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Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС
Седьмого мая в Половино-Черемхово сгорели 8 домов, 2 из которых – нежилые, и малокомплектная школа, где учились 82 человека. В результате еще одного крупного пожара в садоводстве Братска погибли 2 человека, сгорели 35 садовых домов. Причиной обоих пожаров стало воспламенение сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнем. Возбуждены два уголовных дела.
"Восемь пострадавших жителей сегодня получили по 100 тысяч рублей за полную потерю имущества. Кроме денежных компенсаций, по законодательству Иркутской области, люди, у которых жилые дома уничтожены пожаром или стихийным бедствием, имеют право получить 155 кубометров древесины на строительство нового дома и хозяйственных построек", - сообщил Игорь Кобзев.
Он также добавил, что семьям погибших до 13 мая будет выплачено по 1 миллиону рублей.
Дети из Половино-Черемхово с 11 мая продолжат обучение в школах соседнего рабочего посёлка Юрты, который расположен в 4 километрах. Организован подвоз школьным автобусом, питание. В 2023 году при содействии Минпросвещения России планируется капитально отремонтировать в Юрте обе школы.
На территории региона 7 мая введен режим ЧС, в том числе с временным запретом посещения лесов, охоты и рыбалки. В настоящий момент угрозы населенным пунктам и жизни людей от лесных пожаров в Иркутской области нет.
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Иркутская областьИгорь КобзевИркутская областьРоссияпожарыПроисшествия
 
 
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