Рейтинг@Mail.ru
В Сосьве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/pozhar-1868209582.html
В Сосьве ликвидировали открытое горение
В Сосьве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 27.04.2023
В Сосьве ликвидировали открытое горение
Открытый огонь в поселке Сосьва в Свердловской области ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:04
2023-04-27T17:04
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868044167_0:5:849:482_1920x0_80_0_0_8b882245bbfbd7cc1cfe65ca4dcf6874.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Открытый огонь в поселке Сосьва в Свердловской области ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В 16.45 мск открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано", - сказал собеседник агентства. В результате крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли.
https://ria.ru/20230427/zaderzhanie-1868182911.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868044167_80:0:723:482_1920x0_80_0_0_1ac47fb327bbd3a3a33b3613e6b60471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сосьве ликвидировали открытое горение

В свердловском поселке Сосьва ликвидировали открытое горение на пожаре

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Стоп-кадр видео
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Открытый огонь в поселке Сосьва в Свердловской области ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 16.45 мск открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
В результате крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Свердловской области задержали двоих подозреваемых по делу о пожарах
Вчера, 16:16
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала