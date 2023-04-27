https://ria.ru/20230427/pozhar-1868209582.html
В Сосьве ликвидировали открытое горение
В Сосьве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 27.04.2023
В Сосьве ликвидировали открытое горение
Открытый огонь в поселке Сосьва в Свердловской области ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:04
2023-04-27T17:04
2023-04-27T17:04
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868044167_0:5:849:482_1920x0_80_0_0_8b882245bbfbd7cc1cfe65ca4dcf6874.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Открытый огонь в поселке Сосьва в Свердловской области ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В 16.45 мск открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано", - сказал собеседник агентства. В результате крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли.
https://ria.ru/20230427/zaderzhanie-1868182911.html
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868044167_80:0:723:482_1920x0_80_0_0_1ac47fb327bbd3a3a33b3613e6b60471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сосьве ликвидировали открытое горение
В свердловском поселке Сосьва ликвидировали открытое горение на пожаре
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Открытый огонь в поселке Сосьва в Свердловской области ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 16.45 мск открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
В результате крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли.
В Свердловской области задержали двоих подозреваемых по делу о пожарах