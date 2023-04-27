https://ria.ru/20230427/pozhar-1868209582.html

В Сосьве ликвидировали открытое горение

В Сосьве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 27.04.2023

В Сосьве ликвидировали открытое горение

Открытый огонь в поселке Сосьва в Свердловской области ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:04

2023-04-27T17:04

2023-04-27T17:04

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Открытый огонь в поселке Сосьва в Свердловской области ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В 16.45 мск открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано", - сказал собеседник агентства. В результате крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли.

https://ria.ru/20230427/zaderzhanie-1868182911.html

свердловская область

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)