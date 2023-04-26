https://ria.ru/20230426/pozhary-1867770368.html

В Свердловской области за сутки сгорели почти 180 строений

В Свердловской области за сутки сгорели почти 180 строений - РИА Новости, 26.04.2023

В Свердловской области за сутки сгорели почти 180 строений

Около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось отстоять более 1,2 тысячи жилых домов,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:10

2023-04-26T08:10

2023-04-26T08:10

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось отстоять более 1,2 тысячи жилых домов, сообщает региональный главк МЧС. "На территории области действовало шесть крупных техногенных пожаров. Благодаря усилиям огнеборцев удалось отстоять от огня более 1200 жилых домов в населенных пунктах Таежный и Сосьва. При этом в результате пожаров огнем были уничтожены 178 строений, в том числе 134 жилых дома", - говорится в сообщении. Уточняется, что также сгорели 32 нежилых дома, восемь дачных домов, две хозяйственные постройки, магазин и кровля одного многоквартирного жилого дома. По данным ведомства, всего к тушению пожаров привлекались более 380 человек и 112 единиц техники, из них от МЧС России – 219 человек и 50 единиц техники, в том числе одно воздушное судно, которое совершило 20 сливов. Как сообщал СУСК, обстоятельства возникновения этих возгораний устанавливаются, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867765821.html

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свердловская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)