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В Свердловской области за сутки сгорели почти 180 строений - РИА Новости, 26.04.2023
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08:10 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/pozhary-1867770368.html
В Свердловской области за сутки сгорели почти 180 строений
В Свердловской области за сутки сгорели почти 180 строений - РИА Новости, 26.04.2023
В Свердловской области за сутки сгорели почти 180 строений
Около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось отстоять более 1,2 тысячи жилых домов,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:10
2023-04-26T08:10
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось отстоять более 1,2 тысячи жилых домов, сообщает региональный главк МЧС. "На территории области действовало шесть крупных техногенных пожаров. Благодаря усилиям огнеборцев удалось отстоять от огня более 1200 жилых домов в населенных пунктах Таежный и Сосьва. При этом в результате пожаров огнем были уничтожены 178 строений, в том числе 134 жилых дома", - говорится в сообщении. Уточняется, что также сгорели 32 нежилых дома, восемь дачных домов, две хозяйственные постройки, магазин и кровля одного многоквартирного жилого дома. По данным ведомства, всего к тушению пожаров привлекались более 380 человек и 112 единиц техники, из них от МЧС России – 219 человек и 50 единиц техники, в том числе одно воздушное судно, которое совершило 20 сливов. Как сообщал СУСК, обстоятельства возникновения этих возгораний устанавливаются, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867765821.html
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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области за сутки сгорели почти 180 строений

В Свердловской области за сутки в шести крупных пожарах сгорели почти 180 строений

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар в поселке Сосьва Свердловской области
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось отстоять более 1,2 тысячи жилых домов, сообщает региональный главк МЧС.
"На территории области действовало шесть крупных техногенных пожаров. Благодаря усилиям огнеборцев удалось отстоять от огня более 1200 жилых домов в населенных пунктах Таежный и Сосьва. При этом в результате пожаров огнем были уничтожены 178 строений, в том числе 134 жилых дома", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В свердловском поселке локализовали пожар, повредивший 92 строения
07:01
Уточняется, что также сгорели 32 нежилых дома, восемь дачных домов, две хозяйственные постройки, магазин и кровля одного многоквартирного жилого дома.
По данным ведомства, всего к тушению пожаров привлекались более 380 человек и 112 единиц техники, из них от МЧС России – 219 человек и 50 единиц техники, в том числе одно воздушное судно, которое совершило 20 сливов.
Как сообщал СУСК, обстоятельства возникновения этих возгораний устанавливаются, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.
Тушение пожара в поселке Таежный Свердловской области. 25 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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Вчера, 16:07
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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