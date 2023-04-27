https://ria.ru/20230427/pozhary-1868095232.html
Куренков и Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве
Куренков и Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве - РИА Новости, 27.04.2023
Куренков и Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве
Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после общения с погорельцами из Сосьвы доложили президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:44
2023-04-27T12:44
2023-04-27T12:44
свердловская область
евгений куйвашев
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после общения с погорельцами из Сосьвы доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Куйвашев и Куренков ранее посетили поселок Сосьва, где огнем были уничтожены около 120 домов. Путин также поговорил по телефону с министром юстиции Константином Чуйченко, поскольку в Сосьве сгорела колония, сообщил представитель Кремля. "Участники этих разговоров условились с президентом о том, что эта тема будет вынесена на повестку дня встречи Путина с правительством, которое запланировано на 2 мая", - добавил Песков. В результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.
https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868022015.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пострадавшие от пожаров населенные пункты Свердловской области. Видео МЧС РФ
МЧС показало населенные пункты Свердловской области, которые пострадали от пожаров
2023-04-27T12:44
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, евгений куйвашев, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков
Свердловская область, Евгений Куйвашев, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дмитрий Песков
Куренков и Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве
Глава МЧС Куренков и свердловский губернатор Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после общения с погорельцами из Сосьвы доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Куйвашев и Куренков ранее посетили поселок Сосьва, где огнем были уничтожены около 120 домов.
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"Вчера Путин плотно общался и с Куренковым, и с Куйвашевым насчет пожаров в Свердловской области, получал доклады. Сегодня и Куренков, и Куйвашев были на месте, они общались с людьми, с теми, кто потерял свои дома. И после общения с людьми... и Куренков, и Куйвашев связались с президентом и дали ему подробный доклад о том, какие проблемы возникли у людей, дали предложения по решению проблем", - сказал Песков.
Путин также поговорил по телефону с министром юстиции Константином Чуйченко, поскольку в Сосьве сгорела колония, сообщил представитель Кремля.
"Участники этих разговоров условились с президентом о том, что эта тема будет вынесена на повестку дня встречи Путина с правительством, которое запланировано на 2 мая", - добавил Песков.
В результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.
Глава МЧС поблагодарил свердловских спасателей за тушение пожара в Сосьве