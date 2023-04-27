https://ria.ru/20230427/pozhary-1868095232.html

Куренков и Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве

Куренков и Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве - РИА Новости, 27.04.2023

Куренков и Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве

Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после общения с погорельцами из Сосьвы доложили президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:44

2023-04-27T12:44

2023-04-27T12:44

свердловская область

евгений куйвашев

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после общения с погорельцами из Сосьвы доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Куйвашев и Куренков ранее посетили поселок Сосьва, где огнем были уничтожены около 120 домов. Путин также поговорил по телефону с министром юстиции Константином Чуйченко, поскольку в Сосьве сгорела колония, сообщил представитель Кремля. "Участники этих разговоров условились с президентом о том, что эта тема будет вынесена на повестку дня встречи Путина с правительством, которое запланировано на 2 мая", - добавил Песков. В результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.

https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868022015.html

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Пострадавшие от пожаров населенные пункты Свердловской области. Видео МЧС РФ МЧС показало населенные пункты Свердловской области, которые пострадали от пожаров 2023-04-27T12:44 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

свердловская область, евгений куйвашев, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков