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В Челябинской области лесной пожар перекинулся на 63 дома
В Челябинской области лесной пожар перекинулся на 63 дома - РИА Новости, 09.07.2021
В Челябинской области лесной пожар перекинулся на 63 дома
Свыше 60 домов, в том числе 40 жилых, загорелись после перехода огня с природного пожара в населенном пункте Джабык в Челябинской области, рассказал РИА Новости РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:17
2021-07-09T15:42
ржд
нагайбакский район
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше 60 домов, в том числе 40 жилых, загорелись после перехода огня с природного пожара в населенном пункте Джабык в Челябинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Джабык огонь с природного пожара перешел на 40 жилых и 23 дачных дома", - сказал собеседник агентства.По его словам, эвакуация жителей проводится автобусами и электропоездом РЖД. Борьбу с огнем в настоящее время ведут в общей сложности почти 330 человек и 70 единиц техники, в том числе два пожарных поезда."Общая площадь трех очагов природных пожаров на территории Карталинского, Увельского и Нагайбакского районов составляет 4800 гектаров", - добавил он.
https://ria.ru/20210708/pozhary-1740525473.html
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ржд, нагайбакский район, челябинская область, происшествия
В Челябинской области лесной пожар перекинулся на 63 дома
15:17 09.07.2021 (обновлено: 15:42 09.07.2021)
 
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области

В челябинском поселке Джабык лесной пожар перекинулся на 63 дома, в том числе 40 жилых

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше 60 домов, в том числе 40 жилых, загорелись после перехода огня с природного пожара в населенном пункте Джабык в Челябинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В населенном пункте Джабык огонь с природного пожара перешел на 40 жилых и 23 дачных дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация жителей проводится автобусами и электропоездом РЖД. Борьбу с огнем в настоящее время ведут в общей сложности почти 330 человек и 70 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
"Общая площадь трех очагов природных пожаров на территории Карталинского, Увельского и Нагайбакского районов составляет 4800 гектаров", - добавил он.
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РЖДНагайбакский районЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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