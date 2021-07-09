https://ria.ru/20210709/pozhar-1740623789.html

В Челябинской области лесной пожар перекинулся на 63 дома

В Челябинской области лесной пожар перекинулся на 63 дома - РИА Новости, 09.07.2021

В Челябинской области лесной пожар перекинулся на 63 дома

Свыше 60 домов, в том числе 40 жилых, загорелись после перехода огня с природного пожара в населенном пункте Джабык в Челябинской области, рассказал РИА Новости РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:17

2021-07-09T15:17

2021-07-09T15:42

ржд

нагайбакский район

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше 60 домов, в том числе 40 жилых, загорелись после перехода огня с природного пожара в населенном пункте Джабык в Челябинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Джабык огонь с природного пожара перешел на 40 жилых и 23 дачных дома", - сказал собеседник агентства.По его словам, эвакуация жителей проводится автобусами и электропоездом РЖД. Борьбу с огнем в настоящее время ведут в общей сложности почти 330 человек и 70 единиц техники, в том числе два пожарных поезда."Общая площадь трех очагов природных пожаров на территории Карталинского, Увельского и Нагайбакского районов составляет 4800 гектаров", - добавил он.

https://ria.ru/20210708/pozhary-1740525473.html

нагайбакский район

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, нагайбакский район, челябинская область, происшествия