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Пожар уничтожил свыше 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель в Якутии
Пожар уничтожил свыше 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель в Якутии - РИА Новости, 07.08.2021
Пожар уничтожил свыше 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель в Якутии
Свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек сгорели в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии из-за перекинувшегося на населенный пункт лесного пожара,... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:13
2021-08-07T15:13
происшествия
айсен николаев
жилье
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек сгорели в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии из-за перекинувшегося на населенный пункт лесного пожара, для пострадавших построят новые дома за счет республиканского бюджета, сообщил глава республики Айсен Николаев.В субботу лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в селе. Ранее сообщалось о 15 сгоревших домах и хозпостройках."По оперативным данным, в селе Бясь-Кюель от огня удалось отстоять 225 домов. К сожалению, сгорел 31 дом и восемь хозпостроек. Это большая беда. Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее обеспечить пострадавших жильем. Все дома будут построены за счет республиканского бюджета", - сообщил Николаев в Telegram-канале.
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происшествия, айсен николаев, жилье, республика саха (якутия), природные пожары в россии
15:13 07.08.2021
 
Пожар уничтожил свыше 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель в Якутии

В якутском селе Бясь-Кюель сгорело более 30 домов и хозяйственных построек из-за лесного пожара

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий лесных пожаров в Воронежской области
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий лесных пожаров в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек сгорели в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии из-за перекинувшегося на населенный пункт лесного пожара, для пострадавших построят новые дома за счет республиканского бюджета, сообщил глава республики Айсен Николаев.
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 14:25В России
Лесной пожар почти вплотную подошел к нефтебазе в Якутии
В субботу лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в селе. Ранее сообщалось о 15 сгоревших домах и хозпостройках.
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 12:31В России
В Якутии может появиться лесопожарный центр
"По оперативным данным, в селе Бясь-Кюель от огня удалось отстоять 225 домов. К сожалению, сгорел 31 дом и восемь хозпостроек. Это большая беда. Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее обеспечить пострадавших жильем. Все дома будут построены за счет республиканского бюджета", - сообщил Николаев в Telegram-канале.
 
ПроисшествияАйсен НиколаевЖильеРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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