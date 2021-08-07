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Пожар уничтожил свыше 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель в Якутии
Пожар уничтожил свыше 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель в Якутии - РИА Новости, 07.08.2021
Пожар уничтожил свыше 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель в Якутии
Свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек сгорели в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии из-за перекинувшегося на населенный пункт лесного пожара,... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:13
2021-08-07T15:13
2021-08-07T15:13
происшествия
айсен николаев
жилье
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек сгорели в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии из-за перекинувшегося на населенный пункт лесного пожара, для пострадавших построят новые дома за счет республиканского бюджета, сообщил глава республики Айсен Николаев.В субботу лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в селе. Ранее сообщалось о 15 сгоревших домах и хозпостройках."По оперативным данным, в селе Бясь-Кюель от огня удалось отстоять 225 домов. К сожалению, сгорел 31 дом и восемь хозпостроек. Это большая беда. Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее обеспечить пострадавших жильем. Все дома будут построены за счет республиканского бюджета", - сообщил Николаев в Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/neftebaza-1744827146.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, айсен николаев, жилье, республика саха (якутия), природные пожары в россии
Пожар уничтожил свыше 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель в Якутии
В якутском селе Бясь-Кюель сгорело более 30 домов и хозяйственных построек из-за лесного пожара