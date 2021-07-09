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В Челябинской области лесной пожар перекинулся на поселок Запасное
В Челябинской области лесной пожар перекинулся на поселок Запасное - РИА Новости, 09.07.2021
В Челябинской области лесной пожар перекинулся на поселок Запасное
Огонь от лесного пожара перекинулся на населенный пункт Запасное Карталинского района Челябинской области, повреждены шесть жилых и два дачных строения,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:26
2021-07-09T18:26
2021-07-09T18:31
карталинский район
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Огонь от лесного пожара перекинулся на населенный пункт Запасное Карталинского района Челябинской области, повреждены шесть жилых и два дачных строения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15-20 метров на населенный пункт Запасное. Огнем повреждены два дачных и шесть жилых строений", - сказал собеседник агентства.По его словам, информация о пострадавших не поступала, борьбу с огнем ведут более 80 человек и 24 единицы техники, в том числе два пожарных поезда.По данным МЧС РФ, общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составляет порядка 5 тысяч гектаров. Ликвидация возгораний осложняется сильным шквалистым ветром.
https://ria.ru/20210709/pozhar-1740623789.html
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карталинский район, челябинская область, происшествия
В Челябинской области лесной пожар перекинулся на поселок Запасное
18:26 09.07.2021 (обновлено: 18:31 09.07.2021)
В Челябинской области лесной пожар перекинулся на поселок Запасное