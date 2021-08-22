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В Самарской области сгорели 18 домов из-за лесного пожара
В Самарской области сгорели 18 домов из-за лесного пожара - РИА Новости, 22.08.2021
В Самарской области сгорели 18 домов из-за лесного пожара
Пожар в нацпарке "Бузулукский бор" в Самарской области перешел на два села, сгорели 18 строений различного назначения, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T17:10
2021-08-22T17:10
происшествия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Пожар в нацпарке "Бузулукский бор" в Самарской области перешел на два села, сгорели 18 строений различного назначения, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Ранее правительство области сообщило, что в субботу пожар в селе Гвардейцы Борского района, где сгорели 14 строений, перекинулся также на поле и национальный парк "Бузулукский бор". По данным ГУМЧС по региону, по состоянию на 6.00 (5.00 мск) 22 августа площадь активного горения составляет 100 гектаров. По предварительным данным нацпарка, к 22 августа огнем пройдено около 500 гектаров. Сообщалось также, что существует угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка."Пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать лесные пожары и защищать населенные пункты Борского района от огня. В результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка огнем уничтожено 16 строений различного назначения, в село Коноваловка - сгорело два строения", - говорится в сообщении.Отмечается, что погибших и пострадавших нет.По данным ГУМЧС по региону, в тушении лесных пожаров, а также для защиты населенных пунктов в Борском районе задействованы 586 человек, привлечены 130 единиц техники. На месте пожаров авиацией МЧС России сброшены более 250 тонн воды.
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Дома загорелись из-за пала сухой травы в Самарской области. Видео МЧС
Жилые дома и дачные строения горят в Самарской области, один человек пострадал. Днем в субботу огонь несанкционированного пала сухой травы на площади 0,5 гектара перешел на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе.
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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
17:10 22.08.2021
 
В Самарской области сгорели 18 домов из-за лесного пожара

МЧС: в Самарской области сгорели 18 домов из-за лесного пожара

Читать ria.ru в
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Пожар в нацпарке "Бузулукский бор" в Самарской области перешел на два села, сгорели 18 строений различного назначения, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее правительство области сообщило, что в субботу пожар в селе Гвардейцы Борского района, где сгорели 14 строений, перекинулся также на поле и национальный парк "Бузулукский бор". По данным ГУМЧС по региону, по состоянию на 6.00 (5.00 мск) 22 августа площадь активного горения составляет 100 гектаров. По предварительным данным нацпарка, к 22 августа огнем пройдено около 500 гектаров. Сообщалось также, что существует угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка.
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"Пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать лесные пожары и защищать населенные пункты Борского района от огня. В результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка огнем уничтожено 16 строений различного назначения, в село Коноваловка - сгорело два строения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
По данным ГУМЧС по региону, в тушении лесных пожаров, а также для защиты населенных пунктов в Борском районе задействованы 586 человек, привлечены 130 единиц техники. На месте пожаров авиацией МЧС России сброшены более 250 тонн воды.
 
ПроисшествияСамараМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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