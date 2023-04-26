В Сосьве нашли останки второго погибшего из-за пожара
В свердловской Сосьве нашли останки второго погибшего в результате пожара
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиПоследствия пожара в магазине поселка Сосьва Свердловской области
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
Последствия пожара в магазине поселка Сосьва Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Обгоревшие останки женщины обнаружены в свердловском поселке Сосьва, таким образом число погибших в результате крупного пожара в населенном пункте возросло до двух, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
За последние сутки в результате нескольких крупных пожаров в разных районах Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". По словам главы Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова, в негодность после пожара пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Сообщалось об одном погибшем.
"Сегодня вечером в ходе поисковых мероприятий в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека - предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории местного лесоперерабатывающего предприятия.