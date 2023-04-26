https://ria.ru/20230426/pozhar-1867963782.html

В Сосьве нашли останки второго погибшего из-за пожара

В Сосьве нашли останки второго погибшего из-за пожара - РИА Новости, 26.04.2023

В Сосьве нашли останки второго погибшего из-за пожара

Обгоревшие останки женщины обнаружены в свердловском поселке Сосьва, таким образом число погибших в результате крупного пожара в населенном пункте возросло до... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:32

2023-04-26T18:32

2023-04-26T18:42

происшествия

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Обгоревшие останки женщины обнаружены в свердловском поселке Сосьва, таким образом число погибших в результате крупного пожара в населенном пункте возросло до двух, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.За последние сутки в результате нескольких крупных пожаров в разных районах Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". По словам главы Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова, в негодность после пожара пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Сообщалось об одном погибшем."Сегодня вечером в ходе поисковых мероприятий в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека - предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории местного лесоперерабатывающего предприятия.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867930037.html

https://ria.ru/20230426/kompensatsii-1867883608.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)