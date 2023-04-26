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В Сосьве нашли останки второго погибшего из-за пожара - РИА Новости, 26.04.2023
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18:32 26.04.2023 (обновлено: 18:42 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867963782.html
В Сосьве нашли останки второго погибшего из-за пожара
В Сосьве нашли останки второго погибшего из-за пожара - РИА Новости, 26.04.2023
В Сосьве нашли останки второго погибшего из-за пожара
Обгоревшие останки женщины обнаружены в свердловском поселке Сосьва, таким образом число погибших в результате крупного пожара в населенном пункте возросло до... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:32
2023-04-26T18:42
происшествия
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Обгоревшие останки женщины обнаружены в свердловском поселке Сосьва, таким образом число погибших в результате крупного пожара в населенном пункте возросло до двух, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.За последние сутки в результате нескольких крупных пожаров в разных районах Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". По словам главы Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова, в негодность после пожара пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Сообщалось об одном погибшем."Сегодня вечером в ходе поисковых мероприятий в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека - предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории местного лесоперерабатывающего предприятия.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867930037.html
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происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сосьве нашли останки второго погибшего из-за пожара

В свердловской Сосьве нашли останки второго погибшего в результате пожара

© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиПоследствия пожара в магазине поселка Сосьва Свердловской области
Последствия пожара в магазине поселка Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
Последствия пожара в магазине поселка Сосьва Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Обгоревшие останки женщины обнаружены в свердловском поселке Сосьва, таким образом число погибших в результате крупного пожара в населенном пункте возросло до двух, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
За последние сутки в результате нескольких крупных пожаров в разных районах Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". По словам главы Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова, в негодность после пожара пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Сообщалось об одном погибшем.
Здание генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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"Сегодня вечером в ходе поисковых мероприятий в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека - предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории местного лесоперерабатывающего предприятия.
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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