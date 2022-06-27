https://ria.ru/20220627/krasnoyarskiy-1797935198.html

"Счет идет на сотни". С чем столкнулись жители Красноярского края

"Счет идет на сотни". С чем столкнулись жители Красноярского края - РИА Новости, 27.06.2022

"Счет идет на сотни". С чем столкнулись жители Красноярского края

В Красноярском крае разбушевались пожары. Сотни людей лишились крова. Несмотря на компенсации, далеко не всем полагается новое жилье — из-за особенностей... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T08:00

2022-06-27T08:00

2022-06-27T08:11

жилье

владимир путин

красноярский край

красноярск

белый яр

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

следственный комитет россии (ск рф)

красноярскэнерго

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Марикян. В Красноярском крае разбушевались пожары. Сотни людей лишились крова. Несмотря на компенсации, далеко не всем полагается новое жилье — из-за особенностей местного законодательства. В ответ на обращения граждан чиновники разводят руками. РИА Новости разбиралось в ситуации."Нас бросили"С началом масштабных пожаров 7 мая в Красноярском регионе приняли закон о поддержке погорельцев, пострадавших именно в тот день. Из местного бюджета выделили 2,7 миллиарда рублей на покупку жилья, строительство новых домов и выплаты в связи с потерей крова.Вот только те, у кого сгоревшая недвижимость — не единственная, остались не у дел. "Мои родители — Виктор и Валентина — лишились всего, что нажили за 45 лет. В Лакино у них была очень уютная усадьба. Летняя кухня, баня, гараж, разные хозяйственные постройки, загоны для скота. Птицы, кошки, собаки, скотина — все погибли", — говорит местная жительница Татьяна Карпюк.За потерянное имущество получили 50 тысяч рублей. Плюс по 15 каждому — в качестве матпомощи. Пенсионеры новый дом не отстроят. Все потому, что официально прописаны в Красноярске — в квартире, где живет Татьяна с ребенком."В свое время родители помогли с покупкой. Всю жизнь трудились не покладая рук. Городская недвижимость оформлена на них, — поясняет Татьяна. — По логике чиновников, раз формально у них есть крыша над головой, то компенсировать потерю не нужно".Все имущество сгорело — Виктор с Валентиной выбежали из дома в чем были. Живут пока у родственников."Где справедливость?"Трагедия затронула и село Белый Яр Ачинского района. Любовь Демина вместе с сыном лишились дома и всего хозяйства."В тот день учуяли запах гари, — вспоминает она. — Вышла посмотреть — горит у соседей. Все бросились им помогать, а огонь из-за сильного ветра перекинулся на другие строения".На поддержку не рассчитывает — у нее есть доля в квартире родителей."В советское время получили квартиру, затем приватизировали, — говорит Демина. — Там жила мама, каждую весну до холодов мы забирали ее в деревню. Где справедливость? Трудишься, стараешься, а потом — раз, и ничего".Людмила работала кинологом в УФСИН, уже три года на пенсии. Держала скот, занималась огородом. Получает в месяц 15 тысяч. Теперь тревожится, что на жизнь в городе этого не хватит."Нет единого закона"У Натальи Проценко из села Талажанка Казачинского района сгорел магазин — основной источник дохода семьи. Вместе с мужем она воспитывает шестерых детей."Товара было на три миллиона. Здание с землей мы покупали за миллион двести. Ущерб уже больше четырех миллионов. И это без учета оборудования — весы, кассовый аппарат, холодильники", — перечисляет Наталья.Осенью прошлого года она попала в ДТП и чудом выжила. Передвигается только на инвалидном кресле, впереди шесть операций. Супруг пока дома, а не на вахтах — приглядывает за детьми."Обращались в администрацию района с вопросом, помогут ли нам, а там сказали: "Разобраться бы с жилыми домами", — продолжает Наталья.Родственники помогли с материалами, на скорую руку построили небольшой павильон, чтобы хоть как-то вести дело. Многие односельчане брали товар в долг, все возвращали, но после пожаров на это надежды нет."Сейчас всех волнует другое, мы понимаем, — говорит Проценко. — Только у нас в селе четверо погибших. Пенсионеры, сгорели заживо".Пожары для Красноярского края не редкость. Местные депутаты неоднократно предлагали поправки в закон о социальной помощи погорельцам — чтобы исключить пункт о другой недвижимости."Еще одна проблема: каждый региональный закон о соцподдержке привязан к определенной чрезвычайной ситуации. Нет единого, где бы прописали, что и кому положено. А те, кто пострадал до и после 7 мая, остаются не у дел, — поясняет депутат Александр Глисков. — Кроме того, не учитывают метраж сгоревшей недвижимости. Всем в качестве компенсации предоставляют одинаковые "коробки".По его словам, погорельцы постоянно жалуются на качество домов: бетонные блоки разных размеров выстроены в ряд, дыры между ними залатали пеной. Люди боятся, что сибирские морозы таким постройкам не выдержать."Был еще случай: собственники-пенсионеры умерли, дети не стали жить в доме, сдавали в аренду, — рассказывает Глисков.— Теперь он сгорел. Сельские чиновники снесли фундамент и начали строиться "для своих". Без ведома хозяев. А когда всплыло, заявили, что прежние владельцы не оформили наследство. Но в таком случае администрация должна была через суд взять землю на баланс. На руководство села пожаловались в полицию — ждем ответ".РасследованиеПо данным Рослесхоза, именно в Красноярском крае наиболее сложная ситуация с пожарами. В мае фиксировали по несколько десятков. Стихия унесла жизни восьмерых, еще 14 человек госпитализировали. Уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять соцучреждений.По версии следователей, причинами стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях, пал сухой травы. СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудил дела по нескольким статьям Уголовного кодекса: 293 ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"), 109 ("Причинение смерти по неосторожности" — четыре эпизода), 238 ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей").Мастера участка Казачинского РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" — "Красноярскэнерго" посадили под домашний арест. Двоих начальников производственных отделений Рыбинского РЭС и Восточных электрических сетей задержали.Замглавы города Уяра подозревают в халатности, взяли подписку о невыезде. По данным следствия, он не организовал вовремя уборку сухостоя и не ликвидировал несанкционированную свалку. Из-за этого огонь быстро разошелся по населенному пункту. Сгорело дотла 233 дома.На днях президент Владимир Путин поручил властям проблемных регионов срочно ликвидировать ущерб и компенсировать убытки погорельцам. Причем даже тем, у кого несколько объектов недвижимости. Кроме того, им могут реструктуризировать кредиты. Чиновников обязали возвести новые дома к 15 ноября. А к 1 декабря — отчитаться. Пострадавшие жители Красноярского края надеются, что местное законодательство о компенсациях тоже изменят.

https://ria.ru/20220614/ugol-1794622112.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

жилье, владимир путин, красноярский край, красноярск, белый яр, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), следственный комитет россии (ск рф), красноярскэнерго