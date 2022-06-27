08:00 27.06.2022 (обновлено: 08:11 27.06.2022)
"Счет идет на сотни". С чем столкнулись жители Красноярского края
© Фото : ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияПоследствия масштабных пожаров в Красноярском крае
© Фото : ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Марикян. В Красноярском крае разбушевались пожары. Сотни людей лишились крова. Несмотря на компенсации, далеко не всем полагается новое жилье — из-за особенностей местного законодательства. В ответ на обращения граждан чиновники разводят руками. РИА Новости разбиралось в ситуации.
"Нас бросили"
С началом масштабных пожаров 7 мая в Красноярском регионе приняли закон о поддержке погорельцев, пострадавших именно в тот день. Из местного бюджета выделили 2,7 миллиарда рублей на покупку жилья, строительство новых домов и выплаты в связи с потерей крова.
Вот только те, у кого сгоревшая недвижимость — не единственная, остались не у дел. "Мои родители — Виктор и Валентина — лишились всего, что нажили за 45 лет. В Лакино у них была очень уютная усадьба. Летняя кухня, баня, гараж, разные хозяйственные постройки, загоны для скота. Птицы, кошки, собаки, скотина — все погибли", — говорит местная жительница Татьяна Карпюк.
За потерянное имущество получили 50 тысяч рублей. Плюс по 15 каждому — в качестве матпомощи. Пенсионеры новый дом не отстроят. Все потому, что официально прописаны в Красноярске — в квартире, где живет Татьяна с ребенком.
"В свое время родители помогли с покупкой. Всю жизнь трудились не покладая рук. Городская недвижимость оформлена на них, — поясняет Татьяна. — По логике чиновников, раз формально у них есть крыша над головой, то компенсировать потерю не нужно".
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края, где в результате крупного пожара во время штормового ветра 7 мая сгорело более 200 жилых домов
Вид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края, где в результате крупного пожара во время штормового ветра 7 мая сгорело более 200 жилых домов
Все имущество сгорело — Виктор с Валентиной выбежали из дома в чем были. Живут пока у родственников.
"Где справедливость?"
Трагедия затронула и село Белый Яр Ачинского района. Любовь Демина вместе с сыном лишились дома и всего хозяйства.
"В тот день учуяли запах гари, — вспоминает она. — Вышла посмотреть — горит у соседей. Все бросились им помогать, а огонь из-за сильного ветра перекинулся на другие строения".
На поддержку не рассчитывает — у нее есть доля в квартире родителей.
"В советское время получили квартиру, затем приватизировали, — говорит Демина. — Там жила мама, каждую весну до холодов мы забирали ее в деревню. Где справедливость? Трудишься, стараешься, а потом — раз, и ничего".
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина возле сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
Женщина возле сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
Людмила работала кинологом в УФСИН, уже три года на пенсии. Держала скот, занималась огородом. Получает в месяц 15 тысяч. Теперь тревожится, что на жизнь в городе этого не хватит.
"Нет единого закона"
У Натальи Проценко из села Талажанка Казачинского района сгорел магазин — основной источник дохода семьи. Вместе с мужем она воспитывает шестерых детей.
"Товара было на три миллиона. Здание с землей мы покупали за миллион двести. Ущерб уже больше четырех миллионов. И это без учета оборудования — весы, кассовый аппарат, холодильники", — перечисляет Наталья.
Осенью прошлого года она попала в ДТП и чудом выжила. Передвигается только на инвалидном кресле, впереди шесть операций. Супруг пока дома, а не на вахтах — приглядывает за детьми.
© Фото предоставила Наталья ПроценкоМагазин Натальи сгорел
© Фото предоставила Наталья Проценко
Магазин Натальи сгорел
"Обращались в администрацию района с вопросом, помогут ли нам, а там сказали: "Разобраться бы с жилыми домами", — продолжает Наталья.
Родственники помогли с материалами, на скорую руку построили небольшой павильон, чтобы хоть как-то вести дело. Многие односельчане брали товар в долг, все возвращали, но после пожаров на это надежды нет.
"Сейчас всех волнует другое, мы понимаем, — говорит Проценко. — Только у нас в селе четверо погибших. Пенсионеры, сгорели заживо".
Пожары для Красноярского края не редкость. Местные депутаты неоднократно предлагали поправки в закон о социальной помощи погорельцам — чтобы исключить пункт о другой недвижимости.
© Фото предоставил Александр ГлисковЖители Уяра жалуются на качество новых домов
© Фото предоставил Александр Глисков
Жители Уяра жалуются на качество новых домов
"Еще одна проблема: каждый региональный закон о соцподдержке привязан к определенной чрезвычайной ситуации. Нет единого, где бы прописали, что и кому положено. А те, кто пострадал до и после 7 мая, остаются не у дел, — поясняет депутат Александр Глисков. — Кроме того, не учитывают метраж сгоревшей недвижимости. Всем в качестве компенсации предоставляют одинаковые "коробки".
По его словам, погорельцы постоянно жалуются на качество домов: бетонные блоки разных размеров выстроены в ряд, дыры между ними залатали пеной. Люди боятся, что сибирские морозы таким постройкам не выдержать.
"Был еще случай: собственники-пенсионеры умерли, дети не стали жить в доме, сдавали в аренду, — рассказывает Глисков.— Теперь он сгорел. Сельские чиновники снесли фундамент и начали строиться "для своих". Без ведома хозяев. А когда всплыло, заявили, что прежние владельцы не оформили наследство. Но в таком случае администрация должна была через суд взять землю на баланс. На руководство села пожаловались в полицию — ждем ответ".
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМужчина на пепелище дома в городе Уяре Красноярского края
Мужчина на пепелище дома в городе Уяре Красноярского края
Расследование
По данным Рослесхоза, именно в Красноярском крае наиболее сложная ситуация с пожарами. В мае фиксировали по несколько десятков. Стихия унесла жизни восьмерых, еще 14 человек госпитализировали. Уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять соцучреждений.
По версии следователей, причинами стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях, пал сухой травы. СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудил дела по нескольким статьям Уголовного кодекса: 293 ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"), 109 ("Причинение смерти по неосторожности" — четыре эпизода), 238 ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей").
Мастера участка Казачинского РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" — "Красноярскэнерго" посадили под домашний арест. Двоих начальников производственных отделений Рыбинского РЭС и Восточных электрических сетей задержали.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПожарный МЧС на пепелище сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
Пожарный МЧС на пепелище сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
Замглавы города Уяра подозревают в халатности, взяли подписку о невыезде. По данным следствия, он не организовал вовремя уборку сухостоя и не ликвидировал несанкционированную свалку. Из-за этого огонь быстро разошелся по населенному пункту. Сгорело дотла 233 дома.
На днях президент Владимир Путин поручил властям проблемных регионов срочно ликвидировать ущерб и компенсировать убытки погорельцам. Причем даже тем, у кого несколько объектов недвижимости. Кроме того, им могут реструктуризировать кредиты. Чиновников обязали возвести новые дома к 15 ноября. А к 1 декабря — отчитаться. Пострадавшие жители Красноярского края надеются, что местное законодательство о компенсациях тоже изменят.
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