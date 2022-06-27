Рейтинг@Mail.ru
"Счет идет на сотни". С чем столкнулись жители Красноярского края - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/krasnoyarskiy-1797935198.html
"Счет идет на сотни". С чем столкнулись жители Красноярского края
"Счет идет на сотни". С чем столкнулись жители Красноярского края - РИА Новости, 27.06.2022
"Счет идет на сотни". С чем столкнулись жители Красноярского края
В Красноярском крае разбушевались пожары. Сотни людей лишились крова. Несмотря на компенсации, далеко не всем полагается новое жилье — из-за особенностей... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T08:00
2022-06-27T08:11
жилье
владимир путин
красноярский край
красноярск
белый яр
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
следственный комитет россии (ск рф)
красноярскэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787831943_0:94:1024:670_1920x0_80_0_0_b17093115e2a4223568f3de1ab3292bf.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Марикян. В Красноярском крае разбушевались пожары. Сотни людей лишились крова. Несмотря на компенсации, далеко не всем полагается новое жилье — из-за особенностей местного законодательства. В ответ на обращения граждан чиновники разводят руками. РИА Новости разбиралось в ситуации."Нас бросили"С началом масштабных пожаров 7 мая в Красноярском регионе приняли закон о поддержке погорельцев, пострадавших именно в тот день. Из местного бюджета выделили 2,7 миллиарда рублей на покупку жилья, строительство новых домов и выплаты в связи с потерей крова.Вот только те, у кого сгоревшая недвижимость — не единственная, остались не у дел. "Мои родители — Виктор и Валентина — лишились всего, что нажили за 45 лет. В Лакино у них была очень уютная усадьба. Летняя кухня, баня, гараж, разные хозяйственные постройки, загоны для скота. Птицы, кошки, собаки, скотина — все погибли", — говорит местная жительница Татьяна Карпюк.За потерянное имущество получили 50 тысяч рублей. Плюс по 15 каждому — в качестве матпомощи. Пенсионеры новый дом не отстроят. Все потому, что официально прописаны в Красноярске — в квартире, где живет Татьяна с ребенком."В свое время родители помогли с покупкой. Всю жизнь трудились не покладая рук. Городская недвижимость оформлена на них, — поясняет Татьяна. — По логике чиновников, раз формально у них есть крыша над головой, то компенсировать потерю не нужно".Все имущество сгорело — Виктор с Валентиной выбежали из дома в чем были. Живут пока у родственников."Где справедливость?"Трагедия затронула и село Белый Яр Ачинского района. Любовь Демина вместе с сыном лишились дома и всего хозяйства."В тот день учуяли запах гари, — вспоминает она. — Вышла посмотреть — горит у соседей. Все бросились им помогать, а огонь из-за сильного ветра перекинулся на другие строения".На поддержку не рассчитывает — у нее есть доля в квартире родителей."В советское время получили квартиру, затем приватизировали, — говорит Демина. — Там жила мама, каждую весну до холодов мы забирали ее в деревню. Где справедливость? Трудишься, стараешься, а потом — раз, и ничего".Людмила работала кинологом в УФСИН, уже три года на пенсии. Держала скот, занималась огородом. Получает в месяц 15 тысяч. Теперь тревожится, что на жизнь в городе этого не хватит."Нет единого закона"У Натальи Проценко из села Талажанка Казачинского района сгорел магазин — основной источник дохода семьи. Вместе с мужем она воспитывает шестерых детей."Товара было на три миллиона. Здание с землей мы покупали за миллион двести. Ущерб уже больше четырех миллионов. И это без учета оборудования — весы, кассовый аппарат, холодильники", — перечисляет Наталья.Осенью прошлого года она попала в ДТП и чудом выжила. Передвигается только на инвалидном кресле, впереди шесть операций. Супруг пока дома, а не на вахтах — приглядывает за детьми."Обращались в администрацию района с вопросом, помогут ли нам, а там сказали: "Разобраться бы с жилыми домами", — продолжает Наталья.Родственники помогли с материалами, на скорую руку построили небольшой павильон, чтобы хоть как-то вести дело. Многие односельчане брали товар в долг, все возвращали, но после пожаров на это надежды нет."Сейчас всех волнует другое, мы понимаем, — говорит Проценко. — Только у нас в селе четверо погибших. Пенсионеры, сгорели заживо".Пожары для Красноярского края не редкость. Местные депутаты неоднократно предлагали поправки в закон о социальной помощи погорельцам — чтобы исключить пункт о другой недвижимости."Еще одна проблема: каждый региональный закон о соцподдержке привязан к определенной чрезвычайной ситуации. Нет единого, где бы прописали, что и кому положено. А те, кто пострадал до и после 7 мая, остаются не у дел, — поясняет депутат Александр Глисков. — Кроме того, не учитывают метраж сгоревшей недвижимости. Всем в качестве компенсации предоставляют одинаковые "коробки".По его словам, погорельцы постоянно жалуются на качество домов: бетонные блоки разных размеров выстроены в ряд, дыры между ними залатали пеной. Люди боятся, что сибирские морозы таким постройкам не выдержать."Был еще случай: собственники-пенсионеры умерли, дети не стали жить в доме, сдавали в аренду, — рассказывает Глисков.— Теперь он сгорел. Сельские чиновники снесли фундамент и начали строиться "для своих". Без ведома хозяев. А когда всплыло, заявили, что прежние владельцы не оформили наследство. Но в таком случае администрация должна была через суд взять землю на баланс. На руководство села пожаловались в полицию — ждем ответ".РасследованиеПо данным Рослесхоза, именно в Красноярском крае наиболее сложная ситуация с пожарами. В мае фиксировали по несколько десятков. Стихия унесла жизни восьмерых, еще 14 человек госпитализировали. Уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять соцучреждений.По версии следователей, причинами стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях, пал сухой травы. СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудил дела по нескольким статьям Уголовного кодекса: 293 ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"), 109 ("Причинение смерти по неосторожности" — четыре эпизода), 238 ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей").Мастера участка Казачинского РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" — "Красноярскэнерго" посадили под домашний арест. Двоих начальников производственных отделений Рыбинского РЭС и Восточных электрических сетей задержали.Замглавы города Уяра подозревают в халатности, взяли подписку о невыезде. По данным следствия, он не организовал вовремя уборку сухостоя и не ликвидировал несанкционированную свалку. Из-за этого огонь быстро разошелся по населенному пункту. Сгорело дотла 233 дома.На днях президент Владимир Путин поручил властям проблемных регионов срочно ликвидировать ущерб и компенсировать убытки погорельцам. Причем даже тем, у кого несколько объектов недвижимости. Кроме того, им могут реструктуризировать кредиты. Чиновников обязали возвести новые дома к 15 ноября. А к 1 декабря — отчитаться. Пострадавшие жители Красноярского края надеются, что местное законодательство о компенсациях тоже изменят.
https://ria.ru/20220614/ugol-1794622112.html
красноярский край
красноярск
белый яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787831943_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_9c80561e3f48f91008c94e3fea1bfe0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, владимир путин, красноярский край, красноярск, белый яр, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), следственный комитет россии (ск рф), красноярскэнерго
08:00 27.06.2022 (обновлено: 08:11 27.06.2022)
 

"Счет идет на сотни". С чем столкнулись жители Красноярского края

© Фото : ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияПоследствия масштабных пожаров в Красноярском крае
Последствия масштабных пожаров в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Марикян. В Красноярском крае разбушевались пожары. Сотни людей лишились крова. Несмотря на компенсации, далеко не всем полагается новое жилье — из-за особенностей местного законодательства. В ответ на обращения граждан чиновники разводят руками. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Нас бросили"

С началом масштабных пожаров 7 мая в Красноярском регионе приняли закон о поддержке погорельцев, пострадавших именно в тот день. Из местного бюджета выделили 2,7 миллиарда рублей на покупку жилья, строительство новых домов и выплаты в связи с потерей крова.
Вот только те, у кого сгоревшая недвижимость — не единственная, остались не у дел. "Мои родители — Виктор и Валентина — лишились всего, что нажили за 45 лет. В Лакино у них была очень уютная усадьба. Летняя кухня, баня, гараж, разные хозяйственные постройки, загоны для скота. Птицы, кошки, собаки, скотина — все погибли", — говорит местная жительница Татьяна Карпюк.
За потерянное имущество получили 50 тысяч рублей. Плюс по 15 каждому — в качестве матпомощи. Пенсионеры новый дом не отстроят. Все потому, что официально прописаны в Красноярске — в квартире, где живет Татьяна с ребенком.
"В свое время родители помогли с покупкой. Всю жизнь трудились не покладая рук. Городская недвижимость оформлена на них, — поясняет Татьяна. — По логике чиновников, раз формально у них есть крыша над головой, то компенсировать потерю не нужно".
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края, где в результате крупного пожара во время штормового ветра 7 мая сгорело более 200 жилых домов
Вид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края, где в результате крупного пожара во время штормового ветра 7 мая сгорело более 200 жилых домов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Вид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края, где в результате крупного пожара во время штормового ветра 7 мая сгорело более 200 жилых домов
Все имущество сгорело — Виктор с Валентиной выбежали из дома в чем были. Живут пока у родственников.

"Где справедливость?"

Трагедия затронула и село Белый Яр Ачинского района. Любовь Демина вместе с сыном лишились дома и всего хозяйства.
"В тот день учуяли запах гари, — вспоминает она. — Вышла посмотреть — горит у соседей. Все бросились им помогать, а огонь из-за сильного ветра перекинулся на другие строения".
На поддержку не рассчитывает — у нее есть доля в квартире родителей.
"В советское время получили квартиру, затем приватизировали, — говорит Демина. — Там жила мама, каждую весну до холодов мы забирали ее в деревню. Где справедливость? Трудишься, стараешься, а потом — раз, и ничего".
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина возле сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
Женщина возле сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Женщина возле сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
Людмила работала кинологом в УФСИН, уже три года на пенсии. Держала скот, занималась огородом. Получает в месяц 15 тысяч. Теперь тревожится, что на жизнь в городе этого не хватит.

"Нет единого закона"

У Натальи Проценко из села Талажанка Казачинского района сгорел магазин — основной источник дохода семьи. Вместе с мужем она воспитывает шестерых детей.
"Товара было на три миллиона. Здание с землей мы покупали за миллион двести. Ущерб уже больше четырех миллионов. И это без учета оборудования — весы, кассовый аппарат, холодильники", — перечисляет Наталья.
Осенью прошлого года она попала в ДТП и чудом выжила. Передвигается только на инвалидном кресле, впереди шесть операций. Супруг пока дома, а не на вахтах — приглядывает за детьми.
© Фото предоставила Наталья ПроценкоМагазин Натальи сгорел
Магазин Натальи сгорел
© Фото предоставила Наталья Проценко
Магазин Натальи сгорел
"Обращались в администрацию района с вопросом, помогут ли нам, а там сказали: "Разобраться бы с жилыми домами", — продолжает Наталья.
Родственники помогли с материалами, на скорую руку построили небольшой павильон, чтобы хоть как-то вести дело. Многие односельчане брали товар в долг, все возвращали, но после пожаров на это надежды нет.
"Сейчас всех волнует другое, мы понимаем, — говорит Проценко. — Только у нас в селе четверо погибших. Пенсионеры, сгорели заживо".
Пожары для Красноярского края не редкость. Местные депутаты неоднократно предлагали поправки в закон о социальной помощи погорельцам — чтобы исключить пункт о другой недвижимости.
© Фото предоставил Александр ГлисковЖители Уяра жалуются на качество новых домов
Жители Уяра жалуются на качество новых домов
© Фото предоставил Александр Глисков
Жители Уяра жалуются на качество новых домов
"Еще одна проблема: каждый региональный закон о соцподдержке привязан к определенной чрезвычайной ситуации. Нет единого, где бы прописали, что и кому положено. А те, кто пострадал до и после 7 мая, остаются не у дел, — поясняет депутат Александр Глисков. — Кроме того, не учитывают метраж сгоревшей недвижимости. Всем в качестве компенсации предоставляют одинаковые "коробки".
По его словам, погорельцы постоянно жалуются на качество домов: бетонные блоки разных размеров выстроены в ряд, дыры между ними залатали пеной. Люди боятся, что сибирские морозы таким постройкам не выдержать.
"Был еще случай: собственники-пенсионеры умерли, дети не стали жить в доме, сдавали в аренду, — рассказывает Глисков.— Теперь он сгорел. Сельские чиновники снесли фундамент и начали строиться "для своих". Без ведома хозяев. А когда всплыло, заявили, что прежние владельцы не оформили наследство. Но в таком случае администрация должна была через суд взять землю на баланс. На руководство села пожаловались в полицию — ждем ответ".
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМужчина на пепелище дома в городе Уяре Красноярского края
Мужчина на пепелище дома в городе Уяре Красноярского края - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Мужчина на пепелище дома в городе Уяре Красноярского края

Расследование

По данным Рослесхоза, именно в Красноярском крае наиболее сложная ситуация с пожарами. В мае фиксировали по несколько десятков. Стихия унесла жизни восьмерых, еще 14 человек госпитализировали. Уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять соцучреждений.
По версии следователей, причинами стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях, пал сухой травы. СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудил дела по нескольким статьям Уголовного кодекса: 293 ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"), 109 ("Причинение смерти по неосторожности" — четыре эпизода), 238 ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей").
Мастера участка Казачинского РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" — "Красноярскэнерго" посадили под домашний арест. Двоих начальников производственных отделений Рыбинского РЭС и Восточных электрических сетей задержали.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПожарный МЧС на пепелище сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
Пожарный МЧС на пепелище сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Пожарный МЧС на пепелище сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
Замглавы города Уяра подозревают в халатности, взяли подписку о невыезде. По данным следствия, он не организовал вовремя уборку сухостоя и не ликвидировал несанкционированную свалку. Из-за этого огонь быстро разошелся по населенному пункту. Сгорело дотла 233 дома.
На днях президент Владимир Путин поручил властям проблемных регионов срочно ликвидировать ущерб и компенсировать убытки погорельцам. Причем даже тем, у кого несколько объектов недвижимости. Кроме того, им могут реструктуризировать кредиты. Чиновников обязали возвести новые дома к 15 ноября. А к 1 декабря — отчитаться. Пострадавшие жители Красноярского края надеются, что местное законодательство о компенсациях тоже изменят.
Работы на Аршановском разрезе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:00
"Нет сил бороться". В Сибири забили тревогу
 
ЖильеВладимир ПутинКрасноярский крайКрасноярскБелый ЯрФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Следственный комитет России (СК РФ)Красноярскэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала