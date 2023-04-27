https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868015180.html
Глава МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область
Глава МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область - РИА Новости, 27.04.2023
Глава МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область
Глава МЧС Александр Куренков приехал в Свердловскую область, где произошли несколько крупных пожаров, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T04:44
2023-04-27T04:44
2023-04-27T11:13
свердловская область
происшествия
россия
александр куренков (мчс)
евгений куйвашев
илья денисов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868060662_0:0:849:478_1920x0_80_0_0_e0c479643f628464c758a275b6a0c4ff.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков приехал в Свердловскую область, где произошли несколько крупных пожаров, сообщил корреспондент РИА Новости.Министр вместе с губернатором Евгением Куйвашевым вылетел в поселок Сосьва, где огонь уничтожил более 100 домов. У них также запланировано совещание по вопросам оказания помощи населению.Накануне в Свердловскую область также прибыла оперативная группа МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым для координации тушения крупных возгораний.В результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самое крупное возгорание произошло в поселке Сосьва, где огонь уничтожил около 120 домов. Два человека погибли, без жилья остались около 600. В поселке Таежный Махневского городского округа повреждено более 40 строений, в том числе 23 жилых дома. Пожар также возник в поселке Висим, где загорелись около десяти домов.Куйвашев распорядился выделить 95 миллионов рублей из резервного фонда для выплат жителям, чье имущество пострадало в результате пожаров.
https://ria.ru/20230427/ognetushiteli-1868014505.html
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868060662_131:0:774:482_1920x0_80_0_0_66283dd4037eb82aaff3a2e5c65a5c8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, происшествия, россия, александр куренков (мчс), евгений куйвашев, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Свердловская область, Происшествия, Россия, Александр Куренков (МЧС), Евгений Куйвашев, Илья Денисов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Глава МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область
Глава МЧС прибыл в Свердловскую область для совещания по помощи пострадавшим от пожаров