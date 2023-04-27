https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868015180.html

Глава МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область

Глава МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область - РИА Новости, 27.04.2023

Глава МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область

Глава МЧС Александр Куренков приехал в Свердловскую область, где произошли несколько крупных пожаров, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T04:44

2023-04-27T04:44

2023-04-27T11:13

свердловская область

происшествия

россия

александр куренков (мчс)

евгений куйвашев

илья денисов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков приехал в Свердловскую область, где произошли несколько крупных пожаров, сообщил корреспондент РИА Новости.Министр вместе с губернатором Евгением Куйвашевым вылетел в поселок Сосьва, где огонь уничтожил более 100 домов. У них также запланировано совещание по вопросам оказания помощи населению.Накануне в Свердловскую область также прибыла оперативная группа МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым для координации тушения крупных возгораний.В результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самое крупное возгорание произошло в поселке Сосьва, где огонь уничтожил около 120 домов. Два человека погибли, без жилья остались около 600. В поселке Таежный Махневского городского округа повреждено более 40 строений, в том числе 23 жилых дома. Пожар также возник в поселке Висим, где загорелись около десяти домов.Куйвашев распорядился выделить 95 миллионов рублей из резервного фонда для выплат жителям, чье имущество пострадало в результате пожаров.

https://ria.ru/20230427/ognetushiteli-1868014505.html

свердловская область

россия

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свердловская область, происшествия, россия, александр куренков (мчс), евгений куйвашев, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш