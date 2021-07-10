https://ria.ru/20210710/telo-1740721545.html

В Челябинской области из-за лесного пожара погиб человек

В Челябинской области из-за лесного пожара погиб человек - РИА Новости, 10.07.2021

В Челябинской области из-за лесного пожара погиб человек

На месте лесного пожара в Челябинской области нашли тело погибшего, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Сергей Зюсь. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T12:37

2021-07-10T12:37

2021-07-10T13:14

природные пожары в россии

сергей зюсь

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740624161_0:55:1040:640_1920x0_80_0_0_ceb61d189dc5b1b2355a5bf19a79f82a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. На месте лесного пожара в Челябинской области нашли тело погибшего, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Сергей Зюсь."Мужчина был найден в обгоревшем доме", — сказал он.Ранее сообщалось, что от лесных пожаров пострадали 18 жителей Челябинской области. Они обратились к медикам с жалобами на ухудшение общего самочувствия, скачки давления, стресс и воспаление глаз.По данным регионального главка МЧС, за минувшие сутки общая площадь возгораний в области увеличилась до 14 тысяч гектаров. Накануне огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, сгорели более 70 жилых домов и садовых домиков. В пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 — дети.Губернатор Алексей Текслер доложил о ситуации президенту Владимиру Путину. Он рассказал, что из-за угрозы возгорания из оздоровительного лагеря и интерната эвакуировали более ста детей. Глава государства поручил своей администрации, правительству и управлению делами Кремля обеспечить продолжение отдыха этих детей на Черноморском побережье, а Текслеру — подготовить предложения по восстановлению сгоревшего жилья.По словам заместителя главы МЧС Ильи Денисова, в семи населенных пунктах удалось отстоять от огня более 1,8 тысячи домов. Начальник главка МЧС Юрий Буренко подчеркнул, что пожарные и представители других служб делали все максимально возможное в этой сложной обстановке.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740704535.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, сергей зюсь, челябинская область, происшествия