В Челябинской области из-за лесного пожара погиб человек
12:37 10.07.2021 (обновлено: 13:14 10.07.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Тело мужчины нашли в обгоревшем доме на месте лесного пожара в Челябинской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. На месте лесного пожара в Челябинской области нашли тело погибшего, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Сергей Зюсь.
"Мужчина был найден в обгоревшем доме", — сказал он.
Ранее сообщалось, что от лесных пожаров пострадали 18 жителей Челябинской области. Они обратились к медикам с жалобами на ухудшение общего самочувствия, скачки давления, стресс и воспаление глаз.
По данным регионального главка МЧС, за минувшие сутки общая площадь возгораний в области увеличилась до 14 тысяч гектаров. Накануне огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, сгорели более 70 жилых домов и садовых домиков. В пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 — дети.
Губернатор Алексей Текслер доложил о ситуации президенту Владимиру Путину. Он рассказал, что из-за угрозы возгорания из оздоровительного лагеря и интерната эвакуировали более ста детей. Глава государства поручил своей администрации, правительству и управлению делами Кремля обеспечить продолжение отдыха этих детей на Черноморском побережье, а Текслеру — подготовить предложения по восстановлению сгоревшего жилья.
По словам заместителя главы МЧС Ильи Денисова, в семи населенных пунктах удалось отстоять от огня более 1,8 тысячи домов. Начальник главка МЧС Юрий Буренко подчеркнул, что пожарные и представители других служб делали все максимально возможное в этой сложной обстановке.