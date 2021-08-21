https://ria.ru/20210821/samara-1746692692.html

В Самарской области горит Бузулукский бор

В Самарской области горит Бузулукский бор - РИА Новости, 21.08.2021

В Самарской области горит Бузулукский бор

Пожар в селе в Самарской области перекинулся на поле и Бузулукский бор, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T19:07

2021-08-21T19:07

2021-08-21T19:07

происшествия

борский район

самарская область

природные пожары в россии

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САМАРА, 21 авг - РИА Новости. Пожар в селе в Самарской области перекинулся на поле и Бузулукский бор, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило, что днем в субботу огонь несанкционированного пала сухой травы на площади 0,5 гектара перешел на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе, загорелись 14 строений (шесть частных жилых домов и восемь дачных построек). Эвакуировано два человека, один из которых госпитализирован. В 14.33 (13.33 мск) пожар в селе был локализован на площади 750 квадратных метров.По данным пресс-службы, Азаров отметил, что главная угроза на текущий момент - распространение огня в Бузулукском бору."Огонь перешел достаточно легко через реку Самара и получает распространение по лесу. Поэтому сейчас производится передислокация сил. Работают службы МЧС, наши лесники, все муниципальные службы", - цитирует Азарова пресс-служба.Уточняется, что в настоящее время в тушении пожара в Бузулукском бору участвуют 101 человек, 42 единицы техники, направлено три пожарных поезда и авиация - Ил-76 и Ми-8. Также дополнительно направляется 70 человек Волжского спасательного центра и 50 человек ГУМЧС.

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743529542.html

борский район

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, борский район, самарская область, природные пожары в россии