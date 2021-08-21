В Самарской области горит Бузулукский бор
Пожар в селе под Самарой перекинулся на Бузулукский бор и лес, на место прибыл губернатор
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет МЧС РФ ИЛ-76ТД во время показательных учений МЧС РФ
САМАРА, 21 авг - РИА Новости. Пожар в селе в Самарской области перекинулся на поле и Бузулукский бор, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило, что днем в субботу огонь несанкционированного пала сухой травы на площади 0,5 гектара перешел на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе, загорелись 14 строений (шесть частных жилых домов и восемь дачных построек). Эвакуировано два человека, один из которых госпитализирован. В 14.33 (13.33 мск) пожар в селе был локализован на площади 750 квадратных метров.
"Двадцать первого августа губернатор Дмитрий Азаров… прибыл на место крупного пожара в село Гвардейцы, где спасатели пытаются ликвидировать возгорание, которое сперва охватило часть населенного пункта, а затем перекинулось на поле и лес", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Азаров отметил, что главная угроза на текущий момент - распространение огня в Бузулукском бору.
"Огонь перешел достаточно легко через реку Самара и получает распространение по лесу. Поэтому сейчас производится передислокация сил. Работают службы МЧС, наши лесники, все муниципальные службы", - цитирует Азарова пресс-служба.
Уточняется, что в настоящее время в тушении пожара в Бузулукском бору участвуют 101 человек, 42 единицы техники, направлено три пожарных поезда и авиация - Ил-76 и Ми-8. Также дополнительно направляется 70 человек Волжского спасательного центра и 50 человек ГУМЧС.