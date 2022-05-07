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В трех населенных пунктах в Кузбассе от пожара пострадали почти сто домов - РИА Новости, 07.05.2022
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В трех населенных пунктах в Кузбассе от пожара пострадали почти сто домов
В трех населенных пунктах в Кузбассе от пожара пострадали почти сто домов - РИА Новости, 07.05.2022
В трех населенных пунктах в Кузбассе от пожара пострадали почти сто домов
Около 100 домов пострадали из-за пожара в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T22:50
2022-05-07T22:50
происшествия
россия
кемеровская область
листвянка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Около 100 домов пострадали из-за пожара в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа введен режим ЧС."На территории Кемеровской области в трех населенных пунктах пострадало 98 жилых домов. Всего для борьбы с огнем привлечены 124 человека личного состава, 35 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда", – говорится в сообщении.В МЧС РФ уточнили, что тушение пожаров продолжается.
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россия
кемеровская область
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происшествия, россия, кемеровская область, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:50 07.05.2022
 
В трех населенных пунктах в Кузбассе от пожара пострадали почти сто домов

МЧС России: почти сто омов пострадали от пожара в трех населенных пунктах Кузбасса

© Фото : МЧС РоссииТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : МЧС России
Тушение пожара. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Около 100 домов пострадали из-за пожара в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа введен режим ЧС.
"На территории Кемеровской области в трех населенных пунктах пострадало 98 жилых домов. Всего для борьбы с огнем привлечены 124 человека личного состава, 35 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда", – говорится в сообщении.
В МЧС РФ уточнили, что тушение пожаров продолжается.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьЛиствянкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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