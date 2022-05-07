https://ria.ru/20220507/pozhary-1787447364.html

В трех населенных пунктах в Кузбассе от пожара пострадали почти сто домов

В трех населенных пунктах в Кузбассе от пожара пострадали почти сто домов - РИА Новости, 07.05.2022

В трех населенных пунктах в Кузбассе от пожара пострадали почти сто домов

Около 100 домов пострадали из-за пожара в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T22:50

2022-05-07T22:50

2022-05-07T22:50

происшествия

россия

кемеровская область

листвянка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Около 100 домов пострадали из-за пожара в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа введен режим ЧС."На территории Кемеровской области в трех населенных пунктах пострадало 98 жилых домов. Всего для борьбы с огнем привлечены 124 человека личного состава, 35 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда", – говорится в сообщении.В МЧС РФ уточнили, что тушение пожаров продолжается.

https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html

россия

кемеровская область

листвянка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, кемеровская область, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)