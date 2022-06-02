https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html

В Красноярском крае потушили все лесные пожары

В Красноярском крае потушили все лесные пожары - РИА Новости, 02.06.2022

В Красноярском крае потушили все лесные пожары

Специалисты потушили все лесные пожары в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:53

2022-06-02T08:53

2022-06-02T08:53

происшествия

абанский район

дивногорск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Специалисты потушили все лесные пожары в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы региона.В среду площадь пожаров составляла менее 3 тысяч гектаров."За прошедшие сутки в лесах края ликвидировали семь лесных пожаров на площади 2,9 тысячи гектаров. Очаги возгораний действовали в Богучанском, Емельяновском, Абанском районах и Дивногорске... По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 9.00 (5.00 мск) 2 июня, на территории края действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.В районах края леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, информация с которых в онлайн-режиме передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. В крае продолжает действовать режим ЧС.

https://ria.ru/20220530/pozhary-1791642758.html

https://ria.ru/20220522/traktorist-1790005145.html

абанский район

дивногорск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, абанский район, дивногорск, красноярский край