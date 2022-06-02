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В Красноярском крае потушили все лесные пожары - РИА Новости, 02.06.2022
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В Красноярском крае потушили все лесные пожары
В Красноярском крае потушили все лесные пожары - РИА Новости, 02.06.2022
В Красноярском крае потушили все лесные пожары
Специалисты потушили все лесные пожары в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:53
2022-06-02T08:53
происшествия
абанский район
дивногорск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Специалисты потушили все лесные пожары в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы региона.В среду площадь пожаров составляла менее 3 тысяч гектаров."За прошедшие сутки в лесах края ликвидировали семь лесных пожаров на площади 2,9 тысячи гектаров. Очаги возгораний действовали в Богучанском, Емельяновском, Абанском районах и Дивногорске... По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 9.00 (5.00 мск) 2 июня, на территории края действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.В районах края леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, информация с которых в онлайн-режиме передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. В крае продолжает действовать режим ЧС.
https://ria.ru/20220530/pozhary-1791642758.html
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происшествия, абанский район, дивногорск, красноярский край
08:53 02.06.2022
 
В Красноярском крае потушили все лесные пожары

Специалисты потушили все лесные пожары в Красноярском крае

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Специалисты потушили все лесные пожары в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы региона.
В среду площадь пожаров составляла менее 3 тысяч гектаров.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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В России зафиксировали 65 очагов лесных пожаров
"За прошедшие сутки в лесах края ликвидировали семь лесных пожаров на площади 2,9 тысячи гектаров. Очаги возгораний действовали в Богучанском, Емельяновском, Абанском районах и Дивногорске... По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 9.00 (5.00 мск) 2 июня, на территории края действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.
В районах края леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, информация с которых в онлайн-режиме передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. В крае продолжает действовать режим ЧС.
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ПроисшествияАбанский районДивногорскКрасноярский край
 
 
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