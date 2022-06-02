В Красноярском крае потушили все лесные пожары
Специалисты потушили все лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Специалисты потушили все лесные пожары в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы региона.
В среду площадь пожаров составляла менее 3 тысяч гектаров.
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"За прошедшие сутки в лесах края ликвидировали семь лесных пожаров на площади 2,9 тысячи гектаров. Очаги возгораний действовали в Богучанском, Емельяновском, Абанском районах и Дивногорске... По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 9.00 (5.00 мск) 2 июня, на территории края действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.
В районах края леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, информация с которых в онлайн-режиме передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. В крае продолжает действовать режим ЧС.