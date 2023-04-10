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Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали

Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали - РИА Новости, 10.04.2023

Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали

Возгорание сухой травы, перекинувшееся на садовое товарищество в Свердловской области, удалось локализовать на площади 10 гектаров, люди не пострадали,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:19

2023-04-10T13:19

2023-04-10T13:54

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Возгорание сухой травы, перекинувшееся на садовое товарищество в Свердловской области, удалось локализовать на площади 10 гектаров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Двадцать строений пылают после возгорания сухой травы в СНТ "Светлый" в городском округе Сухой Лог в Свердловской области, площадь пожара увеличилась до 10 гектаров, сообщало МЧС."В 13.00 мск пожар локализован на площади 10 гектаров. Пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.

свердловская область

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)