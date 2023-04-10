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Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали - РИА Новости, 10.04.2023
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13:19 10.04.2023 (обновлено: 13:54 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/pozhar-1864228516.html
Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали
Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали - РИА Новости, 10.04.2023
Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали
Возгорание сухой травы, перекинувшееся на садовое товарищество в Свердловской области, удалось локализовать на площади 10 гектаров, люди не пострадали,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:19
2023-04-10T13:54
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Возгорание сухой травы, перекинувшееся на садовое товарищество в Свердловской области, удалось локализовать на площади 10 гектаров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Двадцать строений пылают после возгорания сухой травы в СНТ "Светлый" в городском округе Сухой Лог в Свердловской области, площадь пожара увеличилась до 10 гектаров, сообщало МЧС."В 13.00 мск пожар локализован на площади 10 гектаров. Пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали

Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали на десяти гектарах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Возгорание сухой травы, перекинувшееся на садовое товарищество в Свердловской области, удалось локализовать на площади 10 гектаров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Двадцать строений пылают после возгорания сухой травы в СНТ "Светлый" в городском округе Сухой Лог в Свердловской области, площадь пожара увеличилась до 10 гектаров, сообщало МЧС.
"В 13.00 мск пожар локализован на площади 10 гектаров. Пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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