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Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали
Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали - РИА Новости, 10.04.2023
Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали
Возгорание сухой травы, перекинувшееся на садовое товарищество в Свердловской области, удалось локализовать на площади 10 гектаров, люди не пострадали,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:19
2023-04-10T13:19
2023-04-10T13:54
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Возгорание сухой травы, перекинувшееся на садовое товарищество в Свердловской области, удалось локализовать на площади 10 гектаров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Двадцать строений пылают после возгорания сухой травы в СНТ "Светлый" в городском округе Сухой Лог в Свердловской области, площадь пожара увеличилась до 10 гектаров, сообщало МЧС."В 13.00 мск пожар локализован на площади 10 гектаров. Пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали
Возгорание в СНТ в Свердловской области локализовали на десяти гектарах