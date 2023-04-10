https://ria.ru/20230410/pozhar-1864212711.html

Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20

Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20 - РИА Новости, 10.04.2023

Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20

Число горящих строений в садовом товариществе в Свердловской области достигло двадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:43

2023-04-10T12:43

2023-04-10T13:16

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сухой лог

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Число горящих строений в садовом товариществе в Свердловской области достигло двадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.О возгорании сухой травы в СНТ "Светлый" в городском округе Сухой Лог стало известно сегодня в первой половине дня. На тот момент площадь пожара составляла порядка пяти гектаров.Как отмечали в пресс-службе МЧС, борьбу с огнем ведут 35 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20230409/pozhar-1864054564.html

свердловская область

россия

сухой лог

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сухой лог