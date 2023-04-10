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Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20 - РИА Новости, 10.04.2023
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12:43 10.04.2023 (обновлено: 13:16 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/pozhar-1864212711.html
Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20
Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20 - РИА Новости, 10.04.2023
Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20
Число горящих строений в садовом товариществе в Свердловской области достигло двадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:43
2023-04-10T13:16
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сухой лог
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Число горящих строений в садовом товариществе в Свердловской области достигло двадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.О возгорании сухой травы в СНТ "Светлый" в городском округе Сухой Лог стало известно сегодня в первой половине дня. На тот момент площадь пожара составляла порядка пяти гектаров.Как отмечали в пресс-службе МЧС, борьбу с огнем ведут 35 человек и 12 единиц техники.
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свердловская область
россия
сухой лог
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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сухой лог
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сухой Лог
Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20

Число горящих из-за поджога травы строений в СНТ в Свердловской области достигло 20

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Число горящих строений в садовом товариществе в Свердловской области достигло двадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«
"Площадь возгорания увеличилась до десяти гектаров, огнем охвачены порядка двадцати строений", — сказал собеседник агентства.
О возгорании сухой травы в СНТ "Светлый" в городском округе Сухой Лог стало известно сегодня в первой половине дня. На тот момент площадь пожара составляла порядка пяти гектаров.
Как отмечали в пресс-службе МЧС, борьбу с огнем ведут 35 человек и 12 единиц техники.
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сухой Лог
 
 
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