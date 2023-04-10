https://ria.ru/20230410/pozhar-1864212711.html
Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20
Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20 - РИА Новости, 10.04.2023
Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20
Число горящих строений в садовом товариществе в Свердловской области достигло двадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:43
2023-04-10T12:43
2023-04-10T13:16
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сухой лог
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Число горящих строений в садовом товариществе в Свердловской области достигло двадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.О возгорании сухой травы в СНТ "Светлый" в городском округе Сухой Лог стало известно сегодня в первой половине дня. На тот момент площадь пожара составляла порядка пяти гектаров.Как отмечали в пресс-службе МЧС, борьбу с огнем ведут 35 человек и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20230409/pozhar-1864054564.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сухой лог
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сухой Лог
Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20
Число горящих из-за поджога травы строений в СНТ в Свердловской области достигло 20