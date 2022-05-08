https://ria.ru/20220508/pozhar-1787487228.html

Семьям погибших и пострадавших от пожаров в Кузбассе окажут помощь

Семьям погибших и пострадавших от пожаров в Кузбассе окажут помощь - РИА Новости, 08.05.2022

Семьям погибших и пострадавших от пожаров в Кузбассе окажут помощь

Семьи погибших и пострадавших в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области получат по 100 тысяч рублей на неотложные нужды и до 4,2 миллиона... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:32

2022-05-08T11:32

2022-05-08T11:50

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 8 мая – РИА Новости. Семьи погибших и пострадавших в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области получат по 100 тысяч рублей на неотложные нужды и до 4,2 миллиона рублей на жилье, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.В субботу сообщалось, что более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа введен режим ЧС. Со ссылкой на МЧС России уточнялось, что всего в результате пожаров в Тяжинском округе сгорели 98 домов."Меры поддержки пострадавших: выплаты на неотложные нужды в 100 тысяч рублей на семью начнутся с 13 мая; региональный сертификат на жильё для пострадавших из расчета 1 миллион рублей на каждого члена семьи, но не более 4,2 миллиона рублей на семью", – говорится в сообщении.Также планируется ускоренное судебное разбирательство по установлению права собственности, снос и вывоз мусора с участка, на котором находилось сгоревшее жилье. Отмечается, что участок остается в собственности пострадавших."Сейчас главное для нас - помочь людям, решить проблемы с жильем у тех, кто его лишился, оказать материальную поддержку. В каждом случае будем подходить индивидуально, к каждой семье прикреплен социальный работник, к которому пострадавшие жители могут обратиться в любую минуту, рассказать о возникшей проблеме, чтобы можно было незамедлительно приступить к ее решению", - написал глава региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/azovstal-1787481381.html

кемеровская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область