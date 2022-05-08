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Семьям погибших и пострадавших от пожаров в Кузбассе окажут помощь - РИА Новости, 08.05.2022
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Семьям погибших и пострадавших от пожаров в Кузбассе окажут помощь
Семьям погибших и пострадавших от пожаров в Кузбассе окажут помощь - РИА Новости, 08.05.2022
Семьям погибших и пострадавших от пожаров в Кузбассе окажут помощь
Семьи погибших и пострадавших в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области получат по 100 тысяч рублей на неотложные нужды и до 4,2 миллиона... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:32
2022-05-08T11:50
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 8 мая – РИА Новости. Семьи погибших и пострадавших в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области получат по 100 тысяч рублей на неотложные нужды и до 4,2 миллиона рублей на жилье, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.В субботу сообщалось, что более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа введен режим ЧС. Со ссылкой на МЧС России уточнялось, что всего в результате пожаров в Тяжинском округе сгорели 98 домов."Меры поддержки пострадавших: выплаты на неотложные нужды в 100 тысяч рублей на семью начнутся с 13 мая; региональный сертификат на жильё для пострадавших из расчета 1 миллион рублей на каждого члена семьи, но не более 4,2 миллиона рублей на семью", – говорится в сообщении.Также планируется ускоренное судебное разбирательство по установлению права собственности, снос и вывоз мусора с участка, на котором находилось сгоревшее жилье. Отмечается, что участок остается в собственности пострадавших."Сейчас главное для нас - помочь людям, решить проблемы с жильем у тех, кто его лишился, оказать материальную поддержку. В каждом случае будем подходить индивидуально, к каждой семье прикреплен социальный работник, к которому пострадавшие жители могут обратиться в любую минуту, рассказать о возникшей проблеме, чтобы можно было незамедлительно приступить к ее решению", - написал глава региона.
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происшествия, кемеровская область
11:32 08.05.2022 (обновлено: 11:50 08.05.2022)
 
Семьям погибших и пострадавших от пожаров в Кузбассе окажут помощь

Семьи погибших в пожарах в Кузбассе получат до 4,2 миллиона рублей на жилье

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
Лесные пожары. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 8 мая – РИА Новости. Семьи погибших и пострадавших в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области получат по 100 тысяч рублей на неотложные нужды и до 4,2 миллиона рублей на жилье, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
В субботу сообщалось, что более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа введен режим ЧС. Со ссылкой на МЧС России уточнялось, что всего в результате пожаров в Тяжинском округе сгорели 98 домов.
"Меры поддержки пострадавших: выплаты на неотложные нужды в 100 тысяч рублей на семью начнутся с 13 мая; региональный сертификат на жильё для пострадавших из расчета 1 миллион рублей на каждого члена семьи, но не более 4,2 миллиона рублей на семью", – говорится в сообщении.
Также планируется ускоренное судебное разбирательство по установлению права собственности, снос и вывоз мусора с участка, на котором находилось сгоревшее жилье. Отмечается, что участок остается в собственности пострадавших.
"Сейчас главное для нас - помочь людям, решить проблемы с жильем у тех, кто его лишился, оказать материальную поддержку. В каждом случае будем подходить индивидуально, к каждой семье прикреплен социальный работник, к которому пострадавшие жители могут обратиться в любую минуту, рассказать о возникшей проблеме, чтобы можно было незамедлительно приступить к ее решению", - написал глава региона.
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