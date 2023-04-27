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МЧС уточнило площадь крупного пожара в Курганской области
МЧС уточнило площадь крупного пожара в Курганской области - РИА Новости, 27.04.2023
МЧС уточнило площадь крупного пожара в Курганской области
Площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском районе Курганской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, огнем охвачены 20 жилых домов и 20... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:59
2023-04-27T15:59
2023-04-27T15:59
происшествия
курганская область
кетовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском районе Курганской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек; сухая растительность уже горит на 80 гектарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Он добавил, что к месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Ранее сообщалось об эвакуации людей из Логоушки в Курганской области, где в результате крупного ландшафтного пожара горят 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек на площади 2,5 тысячи квадратных метров; сухая растительность - на площади восемь гектаров.
курганская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
2023-04-27T15:59
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, кетовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Курганская область, Кетовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС уточнило площадь крупного пожара в Курганской области
В курганской деревне Логоушка горят 40 строений на площади шесть тысяч квадратных метров