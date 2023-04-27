https://ria.ru/20230427/pozhar-1868177821.html

МЧС уточнило площадь крупного пожара в Курганской области

МЧС уточнило площадь крупного пожара в Курганской области - РИА Новости, 27.04.2023

МЧС уточнило площадь крупного пожара в Курганской области

Площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском районе Курганской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, огнем охвачены 20 жилых домов и 20... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:59

2023-04-27T15:59

2023-04-27T15:59

происшествия

курганская область

кетовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868159282_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd529387d2d9a39131a119031b230004.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском районе Курганской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек; сухая растительность уже горит на 80 гектарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Он добавил, что к месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Ранее сообщалось об эвакуации людей из Логоушки в Курганской области, где в результате крупного ландшафтного пожара горят 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек на площади 2,5 тысячи квадратных метров; сухая растительность - на площади восемь гектаров.

курганская область

кетовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области 2023-04-27T15:59 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область, кетовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео