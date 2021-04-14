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В Тамбовской области сгорели более 20 домов
В Тамбовской области сгорели более 20 домов
Более 20 домов, из них четыре жилых, уничтожены огнем в результате пожара в Сосновском районе Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:38
2021-04-14T16:38
2021-04-14T16:38
тамбовская область
сосновский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Более 20 домов, из них четыре жилых, уничтожены огнем в результате пожара в Сосновском районе Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.Информация о возгорании домов в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района поступила спасателям около 15.00 мск среды.
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тамбовская область, сосновский район, происшествия