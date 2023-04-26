https://ria.ru/20230426/pozhar-1867839953.html
В Свердловском селе 120 домов пришли в негодность из-за пожара
В Свердловском селе 120 домов пришли в негодность из-за пожара - РИА Новости, 26.04.2023
В Свердловском селе 120 домов пришли в негодность из-за пожара
Около 120 домов пришли в негодность из-за пожара в свердловском поселке Сосьва, восстановлению подлежат лишь три-четыре дома, сообщил глава Сосьвинского... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:04
2023-04-26T13:04
2023-04-26T13:28
происшествия
свердловская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около 120 домов пришли в негодность из-за пожара в свердловском поселке Сосьва, восстановлению подлежат лишь три-четыре дома, сообщил глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров."Около 120 домов пришли в негодность, полностью сгорели. Только дома 3-4 можно восстановить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Жаркая и ветреная погода стала причиной распространения огня, добавил Макаров.Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что причиной крупного пожара в поселке мог стать тлевший опил на территории местного лесоперерабатывающего предприятия.Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867841117.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
В Свердловском селе 120 домов пришли в негодность из-за пожара
В Свердловском селе Сосьва около 120 домов пришли в негодность из-за пожара