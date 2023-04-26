https://ria.ru/20230426/pozhar-1867839953.html

В Свердловском селе 120 домов пришли в негодность из-за пожара

В Свердловском селе 120 домов пришли в негодность из-за пожара - РИА Новости, 26.04.2023

В Свердловском селе 120 домов пришли в негодность из-за пожара

Около 120 домов пришли в негодность из-за пожара в свердловском поселке Сосьва, восстановлению подлежат лишь три-четыре дома, сообщил глава Сосьвинского... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:04

2023-04-26T13:04

2023-04-26T13:28

происшествия

свердловская область

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около 120 домов пришли в негодность из-за пожара в свердловском поселке Сосьва, восстановлению подлежат лишь три-четыре дома, сообщил глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров."Около 120 домов пришли в негодность, полностью сгорели. Только дома 3-4 можно восстановить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Жаркая и ветреная погода стала причиной распространения огня, добавил Макаров.Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что причиной крупного пожара в поселке мог стать тлевший опил на территории местного лесоперерабатывающего предприятия.Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867841117.html

свердловская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область