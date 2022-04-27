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В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров - РИА Новости, 27.04.2022
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В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров
В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров - РИА Новости, 27.04.2022
В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров
Третий, самый высокий номер сложности пожара введен в Кургане, где происходит горение сухой растительности на площади порядка 40 гектаров, рассказали РИА... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:55
2022-04-27T15:01
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Третий, самый высокий номер сложности пожара введен в Кургане, где происходит горение сухой растительности на площади порядка 40 гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.По его словам, вертолет Ми-8 уже произвел восемь сбросов воды на очаги пожаров в СНТ "Нива".По данным МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут более 100 человек и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, курган
14:55 27.04.2022 (обновлено: 15:01 27.04.2022)
 
В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров

Максимальный ранг сложности присвоили пожару в Кургане, где горит 40 гектаров сухой травы

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиСотрудник МЧС во время ликвидации пожара в Кургане
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в Кургане - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в Кургане
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Третий, самый высокий номер сложности пожара введен в Кургане, где происходит горение сухой растительности на площади порядка 40 гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В ликвидации пожара по максимальному для региона третьему рангу задействована авиация МЧС", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вертолет Ми-8 уже произвел восемь сбросов воды на очаги пожаров в СНТ "Нива".
По данным МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут более 100 человек и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШКурган
 
 
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