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В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров
В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров - РИА Новости, 27.04.2022
В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров
Третий, самый высокий номер сложности пожара введен в Кургане, где происходит горение сухой растительности на площади порядка 40 гектаров, рассказали РИА... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:55
2022-04-27T14:55
2022-04-27T15:01
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
курган
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Третий, самый высокий номер сложности пожара введен в Кургане, где происходит горение сухой растительности на площади порядка 40 гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.По его словам, вертолет Ми-8 уже произвел восемь сбросов воды на очаги пожаров в СНТ "Нива".По данным МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут более 100 человек и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, курган
14:55 27.04.2022 (обновлено: 15:01 27.04.2022)
В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров
Максимальный ранг сложности присвоили пожару в Кургане, где горит 40 гектаров сухой травы