https://ria.ru/20220427/pozhar-1785753465.html

В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров

В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров - РИА Новости, 27.04.2022

В Кургане горит сухая трава на площади 40 гектаров

Третий, самый высокий номер сложности пожара введен в Кургане, где происходит горение сухой растительности на площади порядка 40 гектаров, рассказали РИА... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:55

2022-04-27T14:55

2022-04-27T15:01

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

курган

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Третий, самый высокий номер сложности пожара введен в Кургане, где происходит горение сухой растительности на площади порядка 40 гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.По его словам, вертолет Ми-8 уже произвел восемь сбросов воды на очаги пожаров в СНТ "Нива".По данным МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут более 100 человек и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

курган

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, курган