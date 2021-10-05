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Уголовные дела против мэров российских городов в 2019-2021 годах

Уголовные дела против мэров российских городов в 2019-2021 годах - РИА Новости, 05.10.2021

Уголовные дела против мэров российских городов в 2019-2021 годах

стало известно о задержании главы муниципального образования городской округ Евпатория (Крым), главы городского совета города Олеси Харитоненко. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:17

2021-10-05T15:17

2021-10-05T15:17

справки

россия

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20215 октября стало известно о задержании главы муниципального образования городской округ Евпатория (Крым), главы городского совета города Олеси Харитоненко.Она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Следователи также проводят следственные действия с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком, который проходит по делу как свидетель.Олеся Харитоненко в сентябре 2019 года избрана главой муниципального образования "городской округ Евпатория" – председателем Евпаторийского городского совета. В декабре 2020 года вошла в состав Госсовета РФ. 2 июля стало известно, что мэр подмосковной Лобни Евгений Смышляев задержан в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. 8 июля 2021 года глава городского округа Лобня ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал эту должность с февраля 2017 года. 21 мая было возбуждено уголовное дело в отношении мэра Макаровского городского округа Сахалинской области Андрея Красковского, которого следственные органы подозревают во взятке в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2020 года мэр района получил от жителя области за общее покровительство и предоставление последнему необоснованного преимущества при заключении муниципальных контрактов взятку в сумме 1,2 миллиона рублей. 11 мая мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в связи со строительством дороги в Орловском районе. По данным СМИ, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что мэр вместо положенной по проекту дороги якобы построил дорогу к собственному дому. Сам Парахин пояснил, что при составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Он выразил уверенность, что следствие во всем разберется. Юрий Папахин занимает должность мэра с 2016 года. 24 марта был задержан мэр Майкопа (Адыгея) Андрей Гетманов, следователи заподозрили его в вымогательстве. Против чиновника было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в мае 2018 года мэр пригласил к себе в кабинет предпринимателя-агрария и потребовал от него обменяться земельными участками, которые имели неравнозначную площадь и стоимость. Предприниматель отказался от невыгодной сделки. Чиновник стал угрожать ему физической расправой, принудив к кабальной сделке. 25 марта чиновник был арестован. 2 апреля после изъятия в доме мэра в ходе обыска боеприпасов против него было возбуждено еще одно дело. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. 22 сентября 2021 года суд признал бывшего мэра Майкопа виновным в принуждении к совершению сделки, незаконном хранении боеприпасов и покушении на мошенничество в крупном размере и приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно. 202015 ноября следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации города Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий в сфере ЖКХ. 16 ноября он был арестован. 13 ноября Следственный комитет РФ сообщил о задержании мэра Томска Ивана Кляйна на рабочем месте. Следователи регионального управления на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018 году. Кировский районный суд 14 ноября 2020 года арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. В настоящее время Кляйн находится под домашним арестом. Градоначальника обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности. Процесс по делу мэра Томска начался 8 апреля. На первом заседании суда Кляйн заявил, что не признает вину по всем трем эпизодам. 2 октября следователи при взаимодействии с сотрудниками ФСБ задержали в аэропорту Иркутска главу муниципального образования город Усть-Кут в Иркутской области Александра Душина. Он подозревается во взяточничестве на сумму более 16 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления и повлекшем тяжкие последствия. 11 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3. По мнению СК, чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию. При этом глава города продолжал исполнять обязанности. 20 июля он подал в отставку. 19 октября Норильский городской суд назначил шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы бывшему мэру города Ринату Ахметчину. Дело рассматривалось в особом порядке. 29 мая следователи СК РФ возбудили в отношении главы города Славгорода в Алтайском крае Сергея Горбунова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Пост главы города он занял в июле 2018 года по решению городского собрания депутатов. 1 июня он был отправлен под домашний арест, а 16 июня депутаты городского собрания Славгорода отправили его в отставку. 30 октября 2020 года стало известно, что следственные органы Алтайского края направили в суд уголовное дело бывшего главы города Славгорода Сергея Горбунова, обвиняемого в получении взяток почти на семь миллионов рублей за поставки угля. 4 марта стало известно о возбуждении уголовного дела против главы администрации города Михайловка (Волгоградская область) Сергея Фомина по статье 285 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями"). В ноябре 2020 года Михайловский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Сергея Фомина. Согласно данным следствия, Фомин намеренно не стал разрывать договор аренды земельного участка с местным бизнесменом, хотя знал, что тот не выполняет прописанные условия. Следствие посчитало, что он таким образом решил обогатиться, взыскав с предпринимателя 2 165 707 рублей. В феврале 2021 года Сергей Фомин был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также он не сможет в течение двух лет занимать должности в органах государственной и муниципальной власти. После решения суда депутаты Михайловской городской Думы освободили Сергея Фомина от должности главы администрации города.11 февраля следователи возбудили уголовные дела в отношении главы города Георгиевска Ставропольского края Максима Клетина, подозреваемого в использовании поддельного диплома и угрозах убийством своей знакомой. По данным следствия, в октябре 2017 года чиновник представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа заведомо подложный диплом о получении им высшего образования в одном из вузов по специальности "Металлургические машины и оборудование". В действительности Клетин обучение в данном учебном заведении не завершил, поскольку был отчислен. Также он в 2018 и 2019 годах в ходе ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, в том числе приставляя нож и имитируя ее удушение. 14 февраля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отстранил от должности на время следствия главу Георгиевска Максима Клетина. В октябре 2020 года дума Георгиевского городского округа Ставрополья досрочно прекратила полномочия Максима Клетина. В декабре 2020 года отношении бывшего главы Георгиевского городского округа Максима Клетина было возбуждено еще одно уголовное дело. По данным следствия, Клетин, являясь гражданином РФ, в нарушение закона сокрыл факт наличия у него гражданства государства Израиль и не уведомил об этом территориальный отдел по вопросам миграции ОМВД России. В апреле 2021 года суд признал незаконным назначение Максима Клетина на должность главы Георгиевского городского округа. По федеральному закону он не мог быть зарегистрирован и избран на должность главы округа.201916 октября Следственный комитет России сообщил о задержании главы администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Зюзина подкупили, когда он был мэром города Зверево. Следствие выяснило, что чиновник вместе со своим замом Альбиной Порошиной в 2017 году "получил от директора коммерческой организации взятку более 2,6 миллиона рублей". В отношении Игоря Зюзина было возбуждено дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он был задержан и заключен под стражу в октябре 2019 года. В январе 2021 суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. В мае 2021 года Октябрьский районный суд Ростовской области признал Игоря Зюзина виновным в получении взятки. В качестве наказания ему назначен штраф три миллиона рублей, кроме того, его лишили права занимать определенные должности на три года. 8 августа СК РФ объявил, что мэра Туапсе (Краснодрский край) Владимира Зверева подозревают в превышении полномочий и подлоге, из-за которых бюджет города недосчитался свыше 23 миллионов рублей. В декабре следствие выявило второй эпизод, о получении крупной взятки, по делу мэра Туапсе. По версии следствия, чиновник потребовал от бизнесмена взятку за предоставление земельного участка в аренду и "оказание дальнейшего покровительства" в размере 1,6 миллиона рублей. Предприниматель согласился. Новое уголовное было дело соединено со старым в одно производство. В отношении главы Туапсе была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В январе 2021 года Владимир Зверев был признан виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Вместе с ним также осуждены Маргарита Винтер, возглавлявшая отдел имущественных и земельных отношений администрации Туапсе и Начальник МБУ "Управление земельных ресурсов" Дмитрий Мокиенко.Из приговора следует, что в 2019 году глава городской администрации, договорившись с начальником отдела имущественных и земельных отношений, издал постановление о предоставлении жителю района в аренду с целью использования для предпринимательской деятельности земельного участка. В документе говорилось, что основанием для предоставления участка стало решение суда, хотя в действительности суд такого решения не выносил. Когда в администрации начались обыски, осужденные издали еще одно постановление, отменявшее прошлое, и подписали его прошедшей датой.3 апреля был задержан глава администрации Евпатории (Крым) Андрей Филонов по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следствия, Филонов виновен в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 35 миллионов рублей. Затем было возбуждено еще одно дело по такой же статье, по которому ущерб составил 43,9 миллиона рублей. В рамках второго уголовного дела, по версии следствия, в начале 2018 года Андрей Филонов как должностное лицо, "явно выходя за пределы собственных полномочий", дал согласие МУП "КурортТоргСервис" на создание общества с ограниченной ответственностью "Лукошко". После, на безвозмездной основе ООО получило имущество, необходимое для ведения деятельности, указанной в уставных документах, то есть розничной торговли. Речь идет о десяти объектах, которые, как считает сторона обвинения, были переданы из "корыстной и личной заинтересованности". В октябре 2020 года Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Андрея Филонова к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. С отбыванием наказания в колонии-поселении. В марте 2021 года Верховный суд Республики Крым в апелляционном порядке ужесточил приговор Андрею Филонову – с 3 лет 8 месяцев колонии-поселения до 6 лет 6 месяцев колонии общего режима. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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