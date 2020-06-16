В Алтайском крае уволили пойманного на взятках главу Славгорода

"Славгородские депутаты сегодня единогласно проголосовали за удаление с должности главы администрации города Горбунова, находящегося под следствием. Полномочия и.о. главы Славгорода также единогласно возложены на Людмилу Подгору. Она будет руководитель городом до избрания нового главы муниципального образования", - говорится в сообщении.