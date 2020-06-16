В Алтайском крае уволили пойманного на взятках главу Славгорода

БАРНАУЛ, 16 июн - РИА Новости. Депутаты городского собрания Славгорода отправили в отставку главу города Сергея Горбунова, которому ранее предъявили обвинение во взяточничестве, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в своем Telegram-канале.
"Славгородские депутаты сегодня единогласно проголосовали за удаление с должности главы администрации города Горбунова, находящегося под следствием. Полномочия и.о. главы Славгорода также единогласно возложены на Людмилу Подгору. Она будет руководитель городом до избрания нового главы муниципального образования", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в адрес Славгородского собрания депутатов письмо о том, что считает необходимым отстранить действующего главу города от должности.
Главу Славгорода задержали правоохранители, ему предъявили обвинение в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. По данным СК, 29 мая Горбунов получил взятку в 2 миллиона рублей от директора одной из организаций для принятия решений о выборе общества как поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении договоров в обход порядка закупок. Во время допроса Горбунов признался в получении взяток на общую сумму 6 миллионов рублей, сейчас он находится под домашним арестом.