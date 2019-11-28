Арест экс-главы администрации Евпатории продлили до 31 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 декабря арест экс-главы администрации Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 декабря арест экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова , которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба суда.

"…Продлить срок содержания под стражей Филонова Андрея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, на 1 месяц, ...то есть до 31 декабря 2019 года", - говорится в опубликованном постановлении суда.

Обвиняемый и его защитники возражали против продления меры пресечения в виде содержания под стражей и просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. На постановление может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд республики Крым в течение трех суток со дня его вынесения, сообщили в суде.

Ранее Филонов на своей странице в соцсети через адвоката сообщил о завершении следствия и начале ознакомления с делом, которое может продлиться несколько месяцев. Все это время суд оставлял его в СИЗО, отказывая в домашнем аресте.

Глава администрации Евпатории был задержан 3 апреля, ему инкриминируется "превышение служебных полномочий", уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ. По версии следствия, по указанию главы администрации был изменен вид назначения земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Евпаторийский горсовет отстранил Филонова от исполнения обязанностей. Новым главой администрации в октябре избран Роман Тихончук, который ранее был депутатом горсовета Евпатории.