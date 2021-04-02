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Против мэра Майкопа возбудили еще одно дело после обнаружения боеприпасов
Против мэра Майкопа возбудили еще одно дело после обнаружения боеприпасов
Ещё одно дело возбуждено против мэра Майкопа, обвиняемого в вымогательстве, после изъятия в доме чиновника в ходе обыска боеприпасов, сообщает СУСК по... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:22
2021-04-02T10:56
майкопский район
республика адыгея
майкоп
происшествия
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КРАСНОДАР, 2 апр - РИА Новости. Ещё одно дело возбуждено против мэра Майкопа, обвиняемого в вымогательстве, после изъятия в доме чиновника в ходе обыска боеприпасов, сообщает СУСК по республике Адыгея"Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Республике Адыгея в отношении главы администрации МО "Город Майкоп" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый не позже 24.03.2021 года незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении, расположенном по ул. Привокзальная в городе Майкопе, боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были обнаружены и изъяты в ходе производства обыска в доме чиновника", - говорится в сообщении.Уточняется, что обыск проводился в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о вымогательстве.В минувшую среду следственное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы столицы Адыгеи Майкопа по подозрению в вымогательстве и задержании чиновника. Уголовное преследование ведётся по материалам, поступившим из республиканского УФСБ.По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя-агрария и потребовал от него обменяться земельными участками, расположенными на территории Майкопского района. Однако участки имели неравнозначную площадь и стоимость, разница составила более 5 миллионов рублей, и мужчина отказался от невыгодной для него сделки. По информации СУСК, получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Опасаясь угроз, бизнесмен согласился на сделку. В минувший четверг суд арестовал чиновника до 23 мая.По данным СУСК, оба уголовных дела объединены в одно производство.
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майкопский район, республика адыгея, майкоп, происшествия

Против мэра Майкопа возбудили еще одно дело после обнаружения боеприпасов

10:22 02.04.2021 (обновлено: 10:56 02.04.2021)
 
© Фото : @andrey.getmanov/InstagramГлава муниципального образования город Майкоп Андрей Гетманов
Глава муниципального образования город Майкоп Андрей Гетманов - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : @andrey.getmanov/Instagram
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КРАСНОДАР, 2 апр - РИА Новости. Ещё одно дело возбуждено против мэра Майкопа, обвиняемого в вымогательстве, после изъятия в доме чиновника в ходе обыска боеприпасов, сообщает СУСК по республике Адыгея
"Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Республике Адыгея в отношении главы администрации МО "Город Майкоп" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый не позже 24.03.2021 года незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении, расположенном по ул. Привокзальная в городе Майкопе, боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были обнаружены и изъяты в ходе производства обыска в доме чиновника", - говорится в сообщении.
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29 марта, 12:39
В Хакасии возбудили дело против чиновников, сорвавших закупки инсулина
Уточняется, что обыск проводился в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о вымогательстве.
В минувшую среду следственное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы столицы Адыгеи Майкопа по подозрению в вымогательстве и задержании чиновника. Уголовное преследование ведётся по материалам, поступившим из республиканского УФСБ.
Виталий Иваненко - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 10:01
Против экс-мэра Петропавловска-Камчатского возбудили еще одно дело
По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя-агрария и потребовал от него обменяться земельными участками, расположенными на территории Майкопского района. Однако участки имели неравнозначную площадь и стоимость, разница составила более 5 миллионов рублей, и мужчина отказался от невыгодной для него сделки. По информации СУСК, получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Опасаясь угроз, бизнесмен согласился на сделку. В минувший четверг суд арестовал чиновника до 23 мая.
По данным СУСК, оба уголовных дела объединены в одно производство.
 
Майкопский районРеспублика АдыгеяМайкопПроисшествия
 
 
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