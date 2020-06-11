https://ria.ru/20200611/1572789582.html
Против главы Норильска возбудили дело из-за аварии на ТЭЦ
2020-06-11T10:41
2020-06-11T11:39
разлив дизельного топлива в норильске
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789396_202:294:3321:2048_1200x0_80_0_0_c5722cdd621b0fbbee4c19fff6345bfe.jpg
https://ria.ru/20200610/1572743939.html
https://ria.ru/20200610/1572696142.html
VladimirKNT
А главу Норникель почему не отсранят от должности во время проведения проверки и не проверят все его предприятия на нарушение законов об окружающей среде!!!???
27
Make Yellowstone Great Again
А в подъездах домов Норильска тоже глава Норильска гадит?
18
16
красноярский край
норильск
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572789582.html?chat_room_id=1572789582
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789396_202:294:3321:2048_1200x0_80_0_0_c5722cdd621b0fbbee4c19fff6345bfe.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789396_590:0:3321:2048_1200x0_80_0_0_e837791656692f4f7be193fe63aa4ec8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789396_1168:206:3010:2048_1200x0_80_0_0_9c6a93d3a2fccb043d4776022f0ee063.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, норильск, происшествия
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска
Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
.
По версии следствия, Ахметчин, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, не принял должных мер по реагированию на ЧС и по ликвидации ее последствий.
В частности, он не скоординировал работу управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации.
В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. На территории Красноярского края
ввели режим ЧС федерального уровня.
На прошлой неделе МЧС
удалось локализовать разлившееся топливо. Сейчас специалисты заняты ликвидацией последствий. Как считают в "Норникеле", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Следователи возбудили несколько уголовных дел, идет расследование. Арестованы начальник цеха Вячеслав Старостин, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.
После случившегося Владимир Путин
поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.