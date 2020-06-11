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Против главы Норильска возбудили дело из-за аварии на ТЭЦ
2020-06-11T11:39
разлив дизельного топлива в норильске
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
норильск
происшествия
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А главу Норникель почему не отсранят от должности во время проведения проверки и не проверят все его предприятия на нарушение законов об окружающей среде!!!???
27
А в подъездах домов Норильска тоже глава Норильска гадит?
18
16
красноярский край
норильск
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, норильск, происшествия

Против главы Норильска возбудили дело из-за аварии на ТЭЦ

10:41 11.06.2020 (обновлено: 11:39 11.06.2020)
7676
© РИА Новости / Сергей Черных / Перейти в фотобанкГлава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
© РИА Новости / Сергей Черных
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По версии следствия, Ахметчин, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, не принял должных мер по реагированию на ЧС и по ликвидации ее последствий.
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Вчера, 13:44
Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске
В частности, он не скоординировал работу управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации.
В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.
На прошлой неделе МЧС удалось локализовать разлившееся топливо. Сейчас специалисты заняты ликвидацией последствий. Как считают в "Норникеле", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Следователи возбудили несколько уголовных дел, идет расследование. Арестованы начальник цеха Вячеслав Старостин, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.
После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
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Обсудить 16
Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Популярные комментарии
А главу Норникель почему не отсранят от должности во время проведения проверки и не проверят все его предприятия на нарушение законов об окружающей среде!!!???
11 июня, 11:04
VladimirKNT
2511000
А в подъездах домов Норильска тоже глава Норильска гадит?
11 июня, 11:09
MYMake Yellowstone Great Again
741006
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