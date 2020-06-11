Против главы Норильска возбудили дело из-за аварии на ТЭЦ

По версии следствия, Ахметчин, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, не принял должных мер по реагированию на ЧС и по ликвидации ее последствий.

В частности, он не скоординировал работу управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации.