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Мэр Орла сообщил, что против него возбудили уголовное дело о халатности
Мэр Орла сообщил, что против него возбудили уголовное дело о халатности
Мэр Орла Юрий Парахин сообщил РИА Новости, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в связи со строительством дороги в Орловском... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:54
2021-05-11T18:39
орловская область
орел
происшествия
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БРЯНСК, 11 мая — РИА Новости. Мэр Орла Юрий Парахин сообщил РИА Новости, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в связи со строительством дороги в Орловском районе.Он пояснил, что при составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Однако участок производства и объемы выполненных работ соответствуют актам.Ранее СМИ сообщили, что дело возбудили после прокурорской проверки, — во время нее выяснилось, что Парахин вместо положенной по проекту дороги "построил дорогу к собственному дому".Официальными комментариями следствия и прокуратуры РИА Новости не располагает.По информации помощника губернатора Орловской области Андрея Клычкова, разбирательства в отношении этого объекта идут уже больше года. Глава региона не комментирует уголовные дела и оставляет решение за следствием и судом.
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орловская область, орел, происшествия

Мэр Орла сообщил, что против него возбудили уголовное дело о халатности

17:54 11.05.2021 (обновлено: 18:39 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БРЯНСК, 11 мая — РИА Новости. Мэр Орла Юрий Парахин сообщил РИА Новости, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в связи со строительством дороги в Орловском районе.
Он пояснил, что при составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Однако участок производства и объемы выполненных работ соответствуют актам.
"Уверен, что следствие во всем разберется. Я буду информировать общественность о ситуации", — сказал мэр.
Ранее СМИ сообщили, что дело возбудили после прокурорской проверки, — во время нее выяснилось, что Парахин вместо положенной по проекту дороги "построил дорогу к собственному дому".
Официальными комментариями следствия и прокуратуры РИА Новости не располагает.
По информации помощника губернатора Орловской области Андрея Клычкова, разбирательства в отношении этого объекта идут уже больше года. Глава региона не комментирует уголовные дела и оставляет решение за следствием и судом.
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