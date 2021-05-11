https://ria.ru/20210511/khalatnost-1731826239.html

Мэр Орла сообщил, что против него возбудили уголовное дело о халатности

Мэр Орла сообщил, что против него возбудили уголовное дело о халатности

Мэр Орла Юрий Парахин сообщил РИА Новости, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в связи со строительством дороги в Орловском... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:54

2021-05-11T17:54

2021-05-11T18:39

орловская область

орел

происшествия

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БРЯНСК, 11 мая — РИА Новости. Мэр Орла Юрий Парахин сообщил РИА Новости, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в связи со строительством дороги в Орловском районе.Он пояснил, что при составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Однако участок производства и объемы выполненных работ соответствуют актам.Ранее СМИ сообщили, что дело возбудили после прокурорской проверки, — во время нее выяснилось, что Парахин вместо положенной по проекту дороги "построил дорогу к собственному дому".Официальными комментариями следствия и прокуратуры РИА Новости не располагает.По информации помощника губернатора Орловской области Андрея Клычкова, разбирательства в отношении этого объекта идут уже больше года. Глава региона не комментирует уголовные дела и оставляет решение за следствием и судом.

https://ria.ru/20210331/delo-1603564334.html

орловская область

орел

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орловская область, орел, происшествия