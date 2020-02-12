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Следователи возбудили два уголовных дела против мэра Георгиевска
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РИА Новости

Следователи возбудили два уголовных дела против мэра Георгиевска

13:09 12.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ПЯТИГОРСК, 12 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела в отношении главы города Георгиевска, подозреваемого в использовании поддельного диплома и угрозах убийством своей знакомой, сообщает следственное управление СК по региону.
"Возбуждены уголовные дела в отношении главы Георгиевского городского округа Максима Клетина. Он подозревается в совершении преступлений по статьям УК РФ "использование заведомо подложного документа" и "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в октябре 2017 года чиновник представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа заведомо подложный диплом о получении им высшего образования в одном из вузов по специальности "металлургические машины и оборудование". В действительности Клетин обучение в данном учебном заведении не завершил, поскольку был отчислен.
Также он в 2018 и 2019 годах в ходе ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, в том числе, приставляя нож и имитируя ее удушение, отмечает СК.
"Их расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю. Сейчас эти уголовные дела соединены в одно производство. Следователь проводит следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы", - отмечено в сообщении.
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25 мая 2019, 12:55
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Следственный комитет России (СК РФ)ПятигорскГеоргиевскРоссияПроисшествия
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