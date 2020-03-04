СК завел уголовное дело на мэра города в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 4 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против главы администрации города Михайловка Сергея Фомина по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уголовное дело возбуждено против главы администрации города Михайловка Сергея Фомина по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.

Ранее местные СМИ сообщили, что во вторник следователи СК и сотрудники ФСБ задержали Фомина. Источник РИА Новости во властных структурах пояснил, что мэр Михайловки был опрошен, после чего его отпустили.

"Возбуждено уголовное дело по статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказали в ведомстве.

По информации администрации Михайловки, решением местной думы Фомин был назначен главой города в 2017 году.

Как сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области" Юрий Хорошеньков, дело в отношении Фомина может быть связано с его прежней работой.