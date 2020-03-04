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2020-03-04T15:29+0300
https://ria.ru/20200304/1568150040.html
СК завел уголовное дело на мэра города в Волгоградской области
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РИА Новости

СК завел уголовное дело на мэра города в Волгоградской области

15:29 04.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 4 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против главы администрации города Михайловка Сергея Фомина по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
Ранее местные СМИ сообщили, что во вторник следователи СК и сотрудники ФСБ задержали Фомина. Источник РИА Новости во властных структурах пояснил, что мэр Михайловки был опрошен, после чего его отпустили.
"Возбуждено уголовное дело по статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказали в ведомстве.
По информации администрации Михайловки, решением местной думы Фомин был назначен главой города в 2017 году.
Как сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области" Юрий Хорошеньков, дело в отношении Фомина может быть связано с его прежней работой.
"Проводимая проверка касается его деятельности, не связанной с работой на посту главы городского округа. До своего назначения в 2017 году Сергей Анатольевич Фомин работал в частных структурах", - сообщил он.
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