https://ria.ru/20210324/vymogatelstvo-1602671132.html

Мэра Майкопа Гетманова задержали по подозрению в вымогательстве

Мэра Майкопа Гетманова задержали по подозрению в вымогательстве

Следователи заподозрили мэра Майкопа Андрея Гетманова в вымогательстве, против чиновника возбудили уголовное дело. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:41

2021-03-24T16:41

2021-03-24T17:52

республика адыгея

следственный комитет россии (ск рф)

майкоп

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 мар — РИА Новости. Следователи заподозрили мэра Майкопа Андрея Гетманова в вымогательстве, против чиновника возбудили уголовное дело.Гетманова задержали. Как уточнило следственное управление СК по Адыгее, материалы для дела поступили из республиканского УФСБ.По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя и потребовал от него обменяться участками, расположенными на территории Майкопского района. Однако земли имели неравнозначную площадь и стоимость, разница составила более пяти миллионов рублей, и мужчина отказался от невыгодной для него сделки."Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства", — говорится в релизе.В итоге, утверждают следователи, аграрий согласился на "кабальные условия" и стороны обменялись участками.Согласно данным сайта мэрии Майкопа, Андрей Гетманов после окончания военного училища ракетных войск и службы на космодроме Байконур более 20 лет руководил одним из майкопских предприятий, которое специализируется на строительстве систем газоснабжения и газораспределения, дважды избирался депутатом Государственного совета — Хасэ Республики Адыгея от Майкопа, имеет республиканскую награду — почетный знак "Закон. Долг. Честь", член "Единой России".Депутаты избрали его на пост главы города в феврале 2018 года.

https://ria.ru/20210226/prokuratura-1599052434.html

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602554833.html

республика адыгея

майкоп

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республика адыгея, следственный комитет россии (ск рф), майкоп, происшествия