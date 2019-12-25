Еще одно уголовное дело возбудили против мэра Туапсе

КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Второй эпизод, теперь о получении крупной взятки, выявило следствие по делу мэра Второй эпизод, теперь о получении крупной взятки, выявило следствие по делу мэра Туапсе Владимира Зверева, сообщает в среду СУСК по Краснодарскому краю.

В августе СК РФ объявил, что Зверева подозревают в превышении полномочий и подлоге, из-за которых бюджет Туапсе недосчитался свыше 23 миллионов рублей.

"Выявлен еще один эпизод преступной деятельности главы Туапсинского городского поселения… Возбуждено еще одно уголовное дело… Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, минувшей весной чиновник потребовал от бизнесмена взятку за предоставление земельного участка в аренду и "оказание дальнейшего покровительства". Предприниматель согласился.

"В результате чиновник получил от заявителя взятку в размере 1,6 миллиона рублей. Данные обстоятельства подтверждаются следственными действиями, а также материалами, предоставленными оперативными сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю", - отмечает следствие.

Как уже сообщало СУСК, бизнесмен хотел взять участок в аренду на 49 лет, а чиновник, хотя и знал, что без торгов сделать это нельзя, все равно издал соответствующее постановление.

В документ внесли легко проверяемую ложь: якобы основания выделить землю нашел Туапсинский городской суд, полагает следствие. В итоге бизнесмен получил землю в аренду, к тому же по заниженной цене.

В начале августа Зверева заключили в СИЗО, где он остается и по сей день. Новое уголовное дело соединено со старым в одно производство.

С поста мэра Зверева не увольняли. Судя по сайту администрации, он по-прежнему числится главой города.