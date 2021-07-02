https://ria.ru/20210702/smyshlyaev-1739701144.html

Источник сообщил о задержании мэра Лобни Смышляева

Источник сообщил о задержании мэра Лобни Смышляева - РИА Новости, 02.07.2021

Источник сообщил о задержании мэра Лобни Смышляева

Мэр подмосковной Лобни Евгений Смышляев задержан в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T23:52

2021-07-02T23:52

2021-07-02T23:52

россия

лобня

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мэр подмосковной Лобни Евгений Смышляев задержан в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Смышляев задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 285 "Злоупотребление должностными полномочиями". Сейчас с ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.Фабула уголовного дела на данный момент не раскрывается.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Согласно УК РФ, максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял контрольно-счетную палату города Лобня, затем он являлся руководителем администрации города.С 28 февраля 2017 года был назначен главой Лобни.

https://ria.ru/20210702/zaderzhanie-1739531174.html

https://ria.ru/20210701/vzyatka-1739473024.html

россия

лобня

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лобня, московская область (подмосковье), происшествия