https://ria.ru/20210702/smyshlyaev-1739701144.html
Источник сообщил о задержании мэра Лобни Смышляева
Источник сообщил о задержании мэра Лобни Смышляева - РИА Новости, 02.07.2021
Источник сообщил о задержании мэра Лобни Смышляева
Мэр подмосковной Лобни Евгений Смышляев задержан в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T23:52
2021-07-02T23:52
2021-07-02T23:52
россия
лобня
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мэр подмосковной Лобни Евгений Смышляев задержан в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Смышляев задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 285 "Злоупотребление должностными полномочиями". Сейчас с ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.Фабула уголовного дела на данный момент не раскрывается.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Согласно УК РФ, максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял контрольно-счетную палату города Лобня, затем он являлся руководителем администрации города.С 28 февраля 2017 года был назначен главой Лобни.
https://ria.ru/20210702/zaderzhanie-1739531174.html
https://ria.ru/20210701/vzyatka-1739473024.html
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россия, лобня, московская область (подмосковье), происшествия
Источник сообщил о задержании мэра Лобни Смышляева
Источник сообщил о задержании мэра Лобни Смышляева по делу о злоупотреблении полномочиями