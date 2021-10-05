https://ria.ru/20211005/evpatoriya-1753154426.html
Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник - РИА Новости, 05.10.2021
Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
Глава муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеся Харитоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:55
2021-10-05T12:55
2021-10-05T13:08
происшествия
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Глава муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеся Харитоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Харитоненко - одна из двух глав муниципалитетов, вошедших в Госсовет РФ. Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости об обыске в ее рабочем кабинете.Позднее Харитоненко была задержана, суд Евпатории сегодня изберет ей меру пресечения. Следователи также проводят следственные действия с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком, который проходит по делу как свидетель.Олеся Харитоненко в 2014 году избрана депутатом Евпаторийского городского совета от партии "Единая Россия". В 2016 году избрана секретарем евпаторийского местного отделения партии.В сентябре 2019 года избрана главой муниципального образования "городской округ Евпатория" – председателем Евпаторийского городского совета. В декабре 2020 года вошла в состав Госсовета РФ.
https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html
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происшествия, евпатория, единая россия, евпаторийский городской совет, россия
12:55 05.10.2021 (обновлено: 13:08 05.10.2021)
Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
Источник: главу горсовета Евпатории Харитоненко заподозрили в махинациях с землей