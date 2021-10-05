Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/evpatoriya-1753154426.html
Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник - РИА Новости, 05.10.2021
Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
Глава муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеся Харитоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:55
2021-10-05T13:08
происшествия
евпатория
единая россия
евпаторийский городской совет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753150032_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_867cd1063d5b4812d57f3b759c216b07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Глава муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеся Харитоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Харитоненко - одна из двух глав муниципалитетов, вошедших в Госсовет РФ. Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости об обыске в ее рабочем кабинете.Позднее Харитоненко была задержана, суд Евпатории сегодня изберет ей меру пресечения. Следователи также проводят следственные действия с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком, который проходит по делу как свидетель.Олеся Харитоненко в 2014 году избрана депутатом Евпаторийского городского совета от партии "Единая Россия". В 2016 году избрана секретарем евпаторийского местного отделения партии.В сентябре 2019 года избрана главой муниципального образования "городской округ Евпатория" – председателем Евпаторийского городского совета. В декабре 2020 года вошла в состав Госсовета РФ.
https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html
https://ria.ru/20211005/evpatoriya-1753148268.html
евпатория
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753150032_33:0:598:424_1920x0_80_0_0_e832aac651f3acfed98fbf1b1b9b5c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, евпатория, единая россия, евпаторийский городской совет, россия
12:55 05.10.2021 (обновлено: 13:08 05.10.2021)
 
Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник

Источник: главу горсовета Евпатории Харитоненко заподозрили в махинациях с землей

© Фото : Официальный сайт муниципального образования городской округ ЕвпаторияОлеся Харитоненко
Олеся Харитоненко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Официальный сайт муниципального образования городской округ Евпатория
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Глава муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеся Харитоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Харитоненко - одна из двух глав муниципалитетов, вошедших в Госсовет РФ. Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости об обыске в ее рабочем кабинете.
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
11:56
Источник: в Крыму задержали главу Евпатории
Позднее Харитоненко была задержана, суд Евпатории сегодня изберет ей меру пресечения. Следователи также проводят следственные действия с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком, который проходит по делу как свидетель.
"Харитоненко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (по статье 285 УК РФ) при изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса", - сообщил источник.
Олеся Харитоненко в 2014 году избрана депутатом Евпаторийского городского совета от партии "Единая Россия". В 2016 году избрана секретарем евпаторийского местного отделения партии.
В сентябре 2019 года избрана главой муниципального образования "городской округ Евпатория" – председателем Евпаторийского городского совета. В декабре 2020 года вошла в состав Госсовета РФ.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
12:29
Источник сообщил о задержании главы городского округа Евпатории
 
ПроисшествияЕвпаторияЕдиная РоссияЕвпаторийский городской советРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:11Погиб замглавы правительства Ивановской области Коробкин
13:11Хозяин коровы и водитель Тоуоtа дошли до Верховного суда с делом о ДТП
13:09В СНБО заявили, что готовы помочь жителям Донбасса и Крыма с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
12:44В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
12:44Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
12:41Алексея Вовченко назначили заместителем министра труда
12:40Ученые впервые измерили силу разрыва химической связи
12:36Кудрин призвал менять налоги только в крайнем случае
Лента новостейМолния