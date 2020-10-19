https://ria.ru/20201019/norilsk-1580419296.html

Суд вынес приговор экс-мэру Норильска после аварии на ТЭЦ

Норильский городской назначил шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15 % заработной платы бывшему мэру города Ринату Ахметчину, обвиняемому в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:19

2020-10-19T09:19

2020-10-19T09:24

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский краевой суд

разлив дизельного топлива в норильске

норильск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Норильский городской назначил шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15 % заработной платы бывшему мэру города Ринату Ахметчину, обвиняемому в халатности после разлива топлива на ТЭЦ-3, сообщила РИА Новости официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Krasnojarskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского краевого суда</a> Оксана Веселова.Бывший мэр <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильска</a> Ахметчин ушел в отставку в конце июля. В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Ему было предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как, по данным СК, чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию. Норильский городской суд рассматривал дело в особом порядке.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске прохудился 29 мая после резкой просадки опор фундамента. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201014/avariya-1579690100.html

норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский краевой суд, разлив дизельного топлива в норильске, норильск, происшествия