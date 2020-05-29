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2020-05-29T18:10
https://ria.ru/20200529/1572193569.html
СК завел дело о взятке на главу алтайского Славгорода
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РИА Новости

СК завел дело о взятке на главу алтайского Славгорода

17:51 29.05.2020 (обновлено: 18:10 29.05.2020)
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© Фото : страницы главы Славгорода в InstagramГлава Славгорода Сергей Горбунов
Глава Славгорода Сергей Горбунов
© Фото : страницы главы Славгорода в Instagram
Глава Славгорода Сергей Горбунов. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Следователи СК РФ возбудили в отношении главы города Славгорода в Алтайском крае уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы города Славгорода. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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На официальном сайте муниципального образования сообщается, что глава города Славгорода – 49-летний Сергей Горбунов. Он бывший военный и полицейский. Пост главы города занял в июле 2018 года по решению городского собрания депутатов.
"По предварительным данным следствия, сегодня, 29 мая 2020 года, глава муниципального образования получил взятку в размере более 2 миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе общества в качестве поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки", - говорится в сообщении.
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В управлении отметили, что в ходе задержания чиновник попытался избавиться от денег, однако его действия пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке Росгвардии.
"В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - сообщили в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайСлавгородПроисшествия
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