СК завел дело о взятке на главу алтайского Славгорода

НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Следователи Следователи СК РФ возбудили в отношении главы города Славгорода Алтайском крае уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы города Славгорода. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

На официальном сайте муниципального образования сообщается, что глава города Славгорода – 49-летний Сергей Горбунов. Он бывший военный и полицейский. Пост главы города занял в июле 2018 года по решению городского собрания депутатов.

"По предварительным данным следствия, сегодня, 29 мая 2020 года, глава муниципального образования получил взятку в размере более 2 миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе общества в качестве поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в ходе задержания чиновник попытался избавиться от денег, однако его действия пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке Росгвардии.