https://ria.ru/20210429/tomsk-1730420919.html

Суд перенес заседание по делу мэра Томска

Суд перенес заседание по делу мэра Томска

Советский районный суд Томска в четверг перенес рассмотрение уголовного дела мэра города Ивана Кляйна на 26 мая в связи с состоянием здоровья подсудимого,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:05

2021-04-29T09:05

2021-04-29T09:05

иван кляйн

томск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Советский районный суд Томска в четверг перенес рассмотрение уголовного дела мэра города Ивана Кляйна на 26 мая в связи с состоянием здоровья подсудимого, сообщают адвокаты в Telegram-канале по делу Кляйна."Двадцатого апреля Иван Григорьевич перенес вторую операцию, после которой ему предписан постельный режим и голосовой покой. Ходатайство о переносе судебного заседания, заявленное адвокатом Мариной Вихлянцевой, было удовлетворено судом", - говорится в сообщении.Процесс по делу мэра Томска начался 8 апреля. На первом заседании суда Кляйн заявил, что не признает вину по всем трем эпизодам. Изначально процесс должен был начаться 17 марта, но из-за операции Кляйна первое заседание было перенесено на три недели. По данным адвокатов, в конце февраля хирурги удалили градоначальнику опухоль почки и надпочечника.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Кировский районный суд 14 ноября арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. В настоящее время Кляйн находится под домашним арестом. Градоначальника обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.

https://ria.ru/20210330/tomsk-1603405340.html

томск

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иван кляйн, томск, происшествия