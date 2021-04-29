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Суд перенес заседание по делу мэра Томска
Суд перенес заседание по делу мэра Томска
Советский районный суд Томска в четверг перенес рассмотрение уголовного дела мэра города Ивана Кляйна на 26 мая в связи с состоянием здоровья подсудимого,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:05
2021-04-29T09:05
иван кляйн
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Советский районный суд Томска в четверг перенес рассмотрение уголовного дела мэра города Ивана Кляйна на 26 мая в связи с состоянием здоровья подсудимого, сообщают адвокаты в Telegram-канале по делу Кляйна."Двадцатого апреля Иван Григорьевич перенес вторую операцию, после которой ему предписан постельный режим и голосовой покой. Ходатайство о переносе судебного заседания, заявленное адвокатом Мариной Вихлянцевой, было удовлетворено судом", - говорится в сообщении.Процесс по делу мэра Томска начался 8 апреля. На первом заседании суда Кляйн заявил, что не признает вину по всем трем эпизодам. Изначально процесс должен был начаться 17 марта, но из-за операции Кляйна первое заседание было перенесено на три недели. По данным адвокатов, в конце февраля хирурги удалили градоначальнику опухоль почки и надпочечника.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Кировский районный суд 14 ноября арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. В настоящее время Кляйн находится под домашним арестом. Градоначальника обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
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иван кляйн, томск, происшествия

Суд перенес заседание по делу мэра Томска

09:05 29.04.2021
 
© Фото : МО "Город Томск"Мэр Томска Иван Кляйн
Мэр Томска Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : МО "Город Томск"
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Советский районный суд Томска в четверг перенес рассмотрение уголовного дела мэра города Ивана Кляйна на 26 мая в связи с состоянием здоровья подсудимого, сообщают адвокаты в Telegram-канале по делу Кляйна.
"Двадцатого апреля Иван Григорьевич перенес вторую операцию, после которой ему предписан постельный режим и голосовой покой. Ходатайство о переносе судебного заседания, заявленное адвокатом Мариной Вихлянцевой, было удовлетворено судом", - говорится в сообщении.
Процесс по делу мэра Томска начался 8 апреля. На первом заседании суда Кляйн заявил, что не признает вину по всем трем эпизодам. Изначально процесс должен был начаться 17 марта, но из-за операции Кляйна первое заседание было перенесено на три недели. По данным адвокатов, в конце февраля хирурги удалили градоначальнику опухоль почки и надпочечника.
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Кировский районный суд 14 ноября арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. В настоящее время Кляйн находится под домашним арестом. Градоначальника обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 10:13
Жена мэра Томска признала вину в сопротивлении силовикам при обыске
 
Иван КляйнТомскПроисшествия
 
 
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