https://ria.ru/20201115/volgodonsk-1584710275.html
Источник сообщил о возбуждении дела против главы Волгодонска
Источник сообщил о возбуждении дела против главы Волгодонска
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий в РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:58
2020-11-15T14:58
2020-11-15T19:33
россия
жкх
волгодонск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий в сфере ЖКХ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."В отношении главы администрации Волгодонска возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Это касается сферы ЖКХ", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в администрации и дома у чиновника прошли обыски.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20201114/mer-1584648208.html
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