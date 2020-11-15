https://ria.ru/20201115/volgodonsk-1584710275.html

Источник сообщил о возбуждении дела против главы Волгодонска

Источник сообщил о возбуждении дела против главы Волгодонска

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий в РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T14:58

2020-11-15T14:58

2020-11-15T19:33

россия

жкх

волгодонск

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий в сфере ЖКХ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."В отношении главы администрации Волгодонска возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Это касается сферы ЖКХ", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в администрации и дома у чиновника прошли обыски.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20201114/mer-1584648208.html

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россия, жкх, волгодонск, ростовская область, происшествия