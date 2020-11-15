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Источник сообщил о возбуждении дела против главы Волгодонска
Источник сообщил о возбуждении дела против главы Волгодонска
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий в РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:58
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россия
жкх
волгодонск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий в сфере ЖКХ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."В отношении главы администрации Волгодонска возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Это касается сферы ЖКХ", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в администрации и дома у чиновника прошли обыски.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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россия
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россия, жкх, волгодонск, ростовская область, происшествия

Источник сообщил о возбуждении дела против главы Волгодонска

14:58 15.11.2020 (обновлено: 19:33 15.11.2020)
 
© Фото : Официальный сайт Администрации города ВолгодонскаГлава администрации Волгодонска Виктор Мельников
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Фото : Официальный сайт Администрации города Волгодонска
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий в сфере ЖКХ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В отношении главы администрации Волгодонска возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Это касается сферы ЖКХ", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в администрации и дома у чиновника прошли обыски.
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 18:41
Суд арестовал мэра Томска по делу о превышении полномочий
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
 
РоссияЖКХВолгодонскРостовская областьПроисшествия
 
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