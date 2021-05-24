Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/vzyatka-1733583618.html
На Сахалине арестовали главу Макаровского района по подозрению во взятке
На Сахалине арестовали главу Макаровского района по подозрению во взятке - РИА Новости, 24.05.2021
На Сахалине арестовали главу Макаровского района по подозрению во взятке
Мэра Макаровского района Сахалинской области Андрея Красковского, которого следственные органы подозревают во взятке в особо крупном размере, арестовали на... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T04:29
2021-05-24T06:05
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая — РИА Новости. Мэра Макаровского района Сахалинской области Андрея Красковского, которого следственные органы подозревают во взятке в особо крупном размере, арестовали на время предварительного следствия, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении мэра Макаровского городского округа было возбуждено 21 мая. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2020 года мэр района получил от 59-летнего жителя области за общее покровительство и предоставление последнему необоснованного преимущества при заключении муниципальных контрактов взятку в сумме 1,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210521/merkushkin-1733406140.html
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине арестовали главу Макаровского района по подозрению во взятке

04:29 24.05.2021 (обновлено: 06:05 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая — РИА Новости. Мэра Макаровского района Сахалинской области Андрея Красковского, которого следственные органы подозревают во взятке в особо крупном размере, арестовали на время предварительного следствия, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Андрей Красковский арестован на время предварительного следствия. Он будет находиться в СИЗО", — рассказал собеседник агентства.
Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении мэра Макаровского городского округа было возбуждено 21 мая. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2020 года мэр района получил от 59-летнего жителя области за общее покровительство и предоставление последнему необоснованного преимущества при заключении муниципальных контрактов взятку в сумме 1,2 миллиона рублей.
Заместитель председателя Правительства Республики Мордовия Алексей Меркушкин - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 22:29
Суд в Саранске оставил под стражей сына экс-главы Мордовии
 
РоссияЮжно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
03:04"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
Лента новостейМолния