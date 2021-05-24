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На Сахалине арестовали главу Макаровского района по подозрению во взятке

На Сахалине арестовали главу Макаровского района по подозрению во взятке - РИА Новости, 24.05.2021

На Сахалине арестовали главу Макаровского района по подозрению во взятке

Мэра Макаровского района Сахалинской области Андрея Красковского, которого следственные органы подозревают во взятке в особо крупном размере, арестовали на... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T04:29

2021-05-24T04:29

2021-05-24T06:05

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая — РИА Новости. Мэра Макаровского района Сахалинской области Андрея Красковского, которого следственные органы подозревают во взятке в особо крупном размере, арестовали на время предварительного следствия, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении мэра Макаровского городского округа было возбуждено 21 мая. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2020 года мэр района получил от 59-летнего жителя области за общее покровительство и предоставление последнему необоснованного преимущества при заключении муниципальных контрактов взятку в сумме 1,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210521/merkushkin-1733406140.html

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южно-сахалинск

сахалинская область

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россия, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия