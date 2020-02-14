Губернатор Ставрополья отстранил от должности мэра Георгиевска

По данным следствия, в октябре 2017 года чиновник представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа заведомо подложный диплом о получении им высшего образования в одном из ВУЗов по специальности "металлургические машины и оборудование". В действительности Клетин обучение в данном учебном заведении не завершил, поскольку был отчислен. Также он в 2018 и 2019 годах в ходе ссор угрожал знакомой избиением и убийством, в том числе приставляя нож и имитируя ее удушение, отмечали в СК.