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Губернатор Ставрополья отстранил от должности мэра Георгиевска
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РИА Новости

Губернатор Ставрополья отстранил от должности мэра Георгиевска

10:50 14.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отстранил от должности на время следствия главу Георгиевска Максима Клетина, подозреваемого в использовании поддельного диплома и угрозах убийством знакомой.
По данным следствия, в октябре 2017 года чиновник представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа заведомо подложный диплом о получении им высшего образования в одном из ВУЗов по специальности "металлургические машины и оборудование". В действительности Клетин обучение в данном учебном заведении не завершил, поскольку был отчислен. Также он в 2018 и 2019 годах в ходе ссор угрожал знакомой избиением и убийством, в том числе приставляя нож и имитируя ее удушение, отмечали в СК.

"Я принял решение отстранить главу Георгиевского городского округа от занимаемой должности на время проведения следствия и назначить исполняющим обязанности главы Жанну Александровну Донец", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, в отношении Клетина "возбуждены уголовные дела". "Это факт, который ни к чему другому, кроме как к утрате доверия, в том числе и моего лично, привести не может. Это правило для всех и без исключения", - подчеркнул глава региона.
Накануне СУСК сообщило, что ходатайствует перед судом об отстранении Клетина от должности.
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Владимир ВладимировСледственный комитет России (СК РФ)ПятигорскВладимирГеоргиевскСтавропольский крайПроисшествия
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