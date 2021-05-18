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ЕР приостановила членство мэра Орла Юрия Парахина в партии
ЕР приостановила членство мэра Орла Юрия Парахина в партии - РИА Новости, 18.05.2021
ЕР приостановила членство мэра Орла Юрия Парахина в партии
Членство мэра Орла Юрия Парахина в партии "Единая Россия" приостановлено в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела по статьям о халатности и... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:21
2021-05-18T13:21
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РЯЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Членство мэра Орла Юрия Парахина в партии "Единая Россия" приостановлено в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела по статьям о халатности и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте регионального отделения ЕР.Ранее Парахин сообщил РИА Новости, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "халатность" в связи со строительством дороги в Орловском районе. По данным СМИ, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что мэр вместо положенной по проекту дороги якобы построил дорогу к собственному дому. Сам Парахин пояснил, что при составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Он выразил уверенность, что следствие во всем разберется."Решением президиума регионального политического совета Орловского регионального отделения партии "Единая Россия" 17 мая 2021 года приостановлено членство в партии Парахина Юрия Николаевича в соответствии с пунктом 4.4.4 устава всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.Региональное отделение партии уточняет, что решение связано с возбуждением в отношении Парахина "уголовного дела и предъявлением обвинений в совершении преступления", предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).
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россия, единая россия, орел

ЕР приостановила членство мэра Орла Юрия Парахина в партии

13:21 18.05.2021
 
© Фото : Администрация города ОрлаМэр Орла Юрий Парахин
Мэр Орла Юрий Парахин - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : Администрация города Орла
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Членство мэра Орла Юрия Парахина в партии "Единая Россия" приостановлено в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела по статьям о халатности и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте регионального отделения ЕР.
Ранее Парахин сообщил РИА Новости, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "халатность" в связи со строительством дороги в Орловском районе. По данным СМИ, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что мэр вместо положенной по проекту дороги якобы построил дорогу к собственному дому. Сам Парахин пояснил, что при составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Он выразил уверенность, что следствие во всем разберется.
"Решением президиума регионального политического совета Орловского регионального отделения партии "Единая Россия" 17 мая 2021 года приостановлено членство в партии Парахина Юрия Николаевича в соответствии с пунктом 4.4.4 устава всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
Региональное отделение партии уточняет, что решение связано с возбуждением в отношении Парахина "уголовного дела и предъявлением обвинений в совершении преступления", предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).
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