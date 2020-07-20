КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Это произошло после совещания по коронавирусу, которое провел губернатор Александр Усс. Градоначальник объяснил свое решение недоверием со стороны краевых властей.
"К сожалению, большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. Мне было высказано недоверие про мою работу", — сказал Ахметчин.
На прошлой неделе глава Норильска заявил, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.
В середине июня на Ахметчина завели уголовное дело после разлива дизельного топлива на ТЭЦ. По мнению СК, чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.