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Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку
Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:16
разлив дизельного топлива в норильске
александр усс
красноярский край
норильск
политика
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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разлив дизельного топлива в норильске, александр усс, красноярский край, норильск, политика

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку

14:45 20.07.2020 (обновлено: 16:16 20.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Это произошло после совещания по коронавирусу, которое провел губернатор Александр Усс. Градоначальник объяснил свое решение недоверием со стороны краевых властей.

"К сожалению, большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. Мне было высказано недоверие про мою работу", — сказал Ахметчин.

На прошлой неделе глава Норильска заявил, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.
В середине июня на Ахметчина завели уголовное дело после разлива дизельного топлива на ТЭЦ. По мнению СК, чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
11 июня, 10:41
Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
868102105
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАлександр УссКрасноярский крайНорильскПолитика
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