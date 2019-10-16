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РИА Новости

Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на его заместителя

17:25 16.10.2019
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CC BY-SA 3.0 / Зверев Василий Владимирович / Новочеркасск, северная триумфальная аркаТриумфальная арка в Новочерскасске
Триумфальная арка в Новочерскасске
CC BY-SA 3.0 / Зверев Василий Владимирович / Новочеркасск, северная триумфальная арка
Триумфальная арка в Новочерскасске. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Обязанности главы Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина, задержанного по подозрению во взятке, временно возложили на и.о. его первого заместителя Ларису Конюшинскую, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"С сегодняшнего дня обязанности главы администрации Новочеркасска временно возложены на исполняющую обязанности первого заместителя главы администрации города Ларису Конюшинскую", - сказал собеседник.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 11:21РИА Новости
СК подтвердил задержание главы Новочеркасска
В среду СК РФ сообщил о задержании главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Зюзина подкупили, когда он был мэром города Зверево. Следствие выяснило, что чиновник вместе со своим замом Альбиной Порошиной в 2017 году "получил от директора коммерческой организации взятку более 2,6 миллиона рублей".
Порошина осуждена к длительному сроку лишения свободы. О причастности Зюзина стало известно "из показаний женщины, изобличающих ее соучастника в преступлении". В ближайшее время Зюзину планируется предъявить обвинение.
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