"Единая Россия" приостановит членство мэра Томска в партии
14:34 13.11.2020 (обновлено: 15:36 13.11.2020)
© Фото : СК РФЗадержание мэра Томска Ивана Кляйна
© Фото : СК РФ
НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Вопрос о приостановке членства мэра Томска Ивана Кляйна в партии "Единая Россия" партийцы рассмотрят после 16 ноября, сообщает в пятницу региональное отделение.
"По уставу партии в случае, когда на человека заводят уголовное дело, мы обязаны приостановить членство до решения суда", - приводятся в сообщении слова главы регионального исполкома, заместителя секретаря Томского регионального отделения партии "Единая Россия" Степана Михайлова.
В реготделении уточнили, что этот вопрос будет рассмотрен после 16 ноября. Решение о приостановке членства в партии принимает руководящий орган - президиум регионального политсовета, а вопрос о дальнейшем членстве в партии будет рассматриваться только после решения суда, пояснили в ЕР.
Кляйн вступил в партию "Единая Россия" в 2008 году. Он входил в региональный политсовет партии.
Как сообщил СК РФ, Кляйна в пятницу задержали на рабочем месте. Следователи регионального управления на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
Кляйн избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.