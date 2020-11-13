https://ria.ru/20201113/mer-1584483789.html

"Единая Россия" приостановит членство мэра Томска в партии

"Единая Россия" приостановит членство мэра Томска в партии

Вопрос о приостановке членства мэра Томска Ивана Кляйна в партии "Единая Россия" партийцы рассмотрят после 16 ноября, сообщает в пятницу региональное отделение. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:34

2020-11-13T14:34

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задержание мэра томска

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единая россия

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происшествия

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Вопрос о приостановке членства мэра Томска Ивана Кляйна в партии "Единая Россия" партийцы рассмотрят после 16 ноября, сообщает в пятницу региональное отделение.В реготделении уточнили, что этот вопрос будет рассмотрен после 16 ноября. Решение о приостановке членства в партии принимает руководящий орган - президиум регионального политсовета, а вопрос о дальнейшем членстве в партии будет рассматриваться только после решения суда, пояснили в ЕР.Кляйн вступил в партию "Единая Россия" в 2008 году. Он входил в региональный политсовет партии.Как сообщил СК РФ, Кляйна в пятницу задержали на рабочем месте. Следователи регионального управления на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.Кляйн избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.

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Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна. 2020-11-13T14:34 true PT0M31S

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