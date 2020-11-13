Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/mer-1584483789.html
"Единая Россия" приостановит членство мэра Томска в партии
"Единая Россия" приостановит членство мэра Томска в партии
Вопрос о приостановке членства мэра Томска Ивана Кляйна в партии "Единая Россия" партийцы рассмотрят после 16 ноября, сообщает в пятницу региональное отделение. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:34
2020-11-13T15:36
задержание мэра томска
россия
иван кляйн
единая россия
томск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584438181_0:0:1600:900_1400x0_80_0_0_f36799d3dae313d0adc1b94dbc9c165d.jpg
НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Вопрос о приостановке членства мэра Томска Ивана Кляйна в партии "Единая Россия" партийцы рассмотрят после 16 ноября, сообщает в пятницу региональное отделение.В реготделении уточнили, что этот вопрос будет рассмотрен после 16 ноября. Решение о приостановке членства в партии принимает руководящий орган - президиум регионального политсовета, а вопрос о дальнейшем членстве в партии будет рассматриваться только после решения суда, пояснили в ЕР.Кляйн вступил в партию "Единая Россия" в 2008 году. Он входил в региональный политсовет партии.Как сообщил СК РФ, Кляйна в пятницу задержали на рабочем месте. Следователи регионального управления на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.Кляйн избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
https://ria.ru/20201113/klyayn-1584418080.html
россия
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна
В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна.
2020-11-13T14:34
true
PT0M31S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584438181_189:0:1389:900_1400x0_80_0_0_e1ae4a34e91ebf3e47121137e848132d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание мэра томска, россия, иван кляйн, единая россия, томск, происшествия

"Единая Россия" приостановит членство мэра Томска в партии

14:34 13.11.2020 (обновлено: 15:36 13.11.2020)
 
© Фото : СК РФЗадержание мэра Томска Ивана Кляйна
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Вопрос о приостановке членства мэра Томска Ивана Кляйна в партии "Единая Россия" партийцы рассмотрят после 16 ноября, сообщает в пятницу региональное отделение.

"По уставу партии в случае, когда на человека заводят уголовное дело, мы обязаны приостановить членство до решения суда", - приводятся в сообщении слова главы регионального исполкома, заместителя секретаря Томского регионального отделения партии "Единая Россия" Степана Михайлова.

В реготделении уточнили, что этот вопрос будет рассмотрен после 16 ноября. Решение о приостановке членства в партии принимает руководящий орган - президиум регионального политсовета, а вопрос о дальнейшем членстве в партии будет рассматриваться только после решения суда, пояснили в ЕР.
Кляйн вступил в партию "Единая Россия" в 2008 году. Он входил в региональный политсовет партии.
Как сообщил СК РФ, Кляйна в пятницу задержали на рабочем месте. Следователи регионального управления на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).
Инаугурация Ивана Кляйна в Международном культурном центре Томского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 09:48
Томский губернатор прокомментировал задержание Ивана Кляйна
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
Кляйн избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
 
Задержание мэра ТомскаРоссияИван КляйнЕдиная РоссияТомскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лента новостейМолния